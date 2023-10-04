В ЕС хотят отменить плату за ручную кладь

Плата за провоз ручной клади может вскоре уйти в прошлое, поскольку Евросоюз стремится упростить ценообразование на авиабилеты.

Комитет Европарламента по петициям единогласно принял резолюцию, призывающую авиакомпании гарантировать пассажирам возможность бесплатного провозить ручную кладь.

В резолюции содержится призыв к 27 странам-членам ЕС исполнить решение Европейского суда, принятое ещё в 2014 году.

Судьбоносное голосование для миллионов пассажиров состоится в Европарламенте в октябре.

Взимать дополнительную плату за ручную кладь запретят?

В Брюсселе намерены решить две основные проблемы: непоследовательные правила авиакомпаний в отношении ручной клади, которые приводят пассажиров в замешательство. Плюс нечёткая реклама, которая скрывает настоящие условия провоза багажа при покупке билета.

В 2014 году Европейский суд постановил, что ручная кладь, соответствующая “разумным“ требованиям к размерам и весу, является неотъемлемой частью авиаперевозки. Суд фактически постановил, что пассажиры не должны платить за провоз багажа дополнительно, тем не менее это решение так и не было исполнено.

Новая резолюция рекомендует избавить пассажиров от дополнительных сборов за провоз ручной клади. Кроме того, в документе, вынесенном на голосование, предлагается разъяснить, что именно является “разумным“ размером и весом.

Требования к ручной клади могут сильно отличаться. Это создаёт дополнительные проблемы для пассажиров, совершающих пересадку на рейсы разных авиакомпаний.

ЕС также призывает авиакомпании быть более честными с пассажирами при предоставлении информации о дополнительных расходах, таких как плата за выбор места.

Авиакомпании “играют с ценами и обманывают пассажиров“

Потенциальный запрет на взимание платы за провоз ручной клади является частью более широкой кампании по упрощению процедуры продажи билетов по всему ЕС.