В Великобритании срубили легендарное дерево Робин Гуда(1)
Одно из самых знаменитых растений Англии, дерево Робин Гуда в Нортумберленде, обнаружили срубленным. Судя по всему, древний платан спилили злоумышленники. Любопытно, что дерево не унесли, а оставили лежать недалеко от пня.
„Администрация национального парка Нортумберленд может подтвердить, что, к сожалению, знаменитое дерево упало ночью. У нас есть основания полагать, что оно было срублено преднамеренно“, — заявили в пресс-службе парка. Сотрудники парка выясняют причины происшествия, также начато полицейское расследование, пишет "Моя Планета".
Платан из Нортумберленда был одним из самых фотографируемых деревьев Великобритании. Дерево получило известность после выхода фильма «Робин Гуд: Принц воров“ в 1991 году. По легенде, логово Робин Гуда было в одном из дубов в Шервудском лесу, но в картине сняли дерево в Нортумберлендском парке, возраст которого оценивался в несколько сотен лет. В 2016 году платан получил звание "Дерево года" в Англии.