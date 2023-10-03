В Великобритании срубили легендарное дерево Робин Гуда

„Администрация национального парка Нортумберленд может подтвердить, что, к сожалению, знаменитое дерево упало ночью. У нас есть основания полагать, что оно было срублено преднамеренно“, — заявили в пресс-службе парка. Сотрудники парка выясняют причины происшествия, также начато полицейское расследование, пишет "Моя Планета" .

Платан из Нортумберленда был одним из самых фотографируемых деревьев Великобритании. Дерево получило известность после выхода фильма «Робин Гуд: Принц воров“ в 1991 году. По легенде, логово Робин Гуда было в одном из дубов в Шервудском лесу, но в картине сняли дерево в Нортумберлендском парке, возраст которого оценивался в несколько сотен лет. В 2016 году платан получил звание "Дерево года" в Англии.