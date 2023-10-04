Россия увеличит стоимость виз для граждан ЕС. Как это отразится на туристах и родственниках россиян из Европы(23)
Правительство РФ одобрило идею МИДа увеличить стоимость российской визы для граждан ЕС вплоть до $300 и отменить льготы, пишет RBC.
Министерство иностранных дел подготовило и внесло в правительство законопроект, который предусматривает повышение визовых сборов и отмену визовых льгот для въезжающих в Россию граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Документ, который есть в распоряжении РБК, в понедельник, 2 октября, рассматривался комиссией правительства по законопроектной деятельности, рассказал РБК федеральный чиновник. Комиссия одобрила законопроект, сообщил источник РБК в аппарате правительства. РБК направил запрос в пресс-службу правительства и в МИД.
Предложения были разработаны МИДом в качестве ответной меры: ЕС, Дания, Исландия, Норвегия и Швейцария в одностороннем порядке полностью приостановили действие международных договоров с Россией о взаимном упрощении выдачи виз, в том числе перешли на использование повышенных ставок визовых сборов.
Цель подготовленного МИДом законопроекта — синхронизировать режим взимания российских визовых сборов с установленными ЕС, Данией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией, следует из пояснительной записки.
В частности, документом предлагается полностью приостановить в соглашениях с каждой из стран действие статьи, касающейся визовых сборов. В соглашении с ЕС, например, в этой статье установлено, что сбор за оформление визы составляет €35, а в случае срочного оформления — €70. Кроме того, в этой же статье закреплен ряд категорий граждан, освобожденных от уплаты визовых сборов. Это:
близкие родственники (супруги, дети, родители, бабушки, дедушки и внуки граждан России, проживающие в ЕС);
члены официальных делегаций;
чиновники (члены национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов);
школьники, студенты, аспиранты и сопровождающие их преподаватели, направляющиеся на учебу или учебную стажировку;
лица, которые подтвердили необходимость поездки гуманитарного характера, в том числе для получения срочной медицинской помощи, а также для присутствия на похоронах или посещения тяжелобольного близкого родственника;
участники молодежных международных спортивных мероприятий и сопровождающие их лица;
лица, участвующие в научной, культурной или творческой деятельности;
участники официальных программ обмена между породненными городами.