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04.10.2023, 07:00

Россия увеличит стоимость виз для граждан ЕС. Как это отразится на туристах и родственниках россиян из Европы

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1592019058
ФОТО: sasirin pamai | Shutterstock, sasirin pamai

Правительство РФ одобрило идею МИДа увеличить стоимость российской визы для граждан ЕС вплоть до $300 и отменить льготы, пишет RBC.

Министерство иностранных дел подготовило и внесло в правительство законопроект, который предусматривает повышение визовых сборов и отмену визовых льгот для въезжающих в Россию граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Документ, который есть в распоряжении РБК, в понедельник, 2 октября, рассматривался комиссией правительства по законопроектной деятельности, рассказал РБК федеральный чиновник. Комиссия одобрила законопроект, сообщил источник РБК в аппарате правительства. РБК направил запрос в пресс-службу правительства и в МИД.

Предложения были разработаны МИДом в качестве ответной меры: ЕС, Дания, Исландия, Норвегия и Швейцария в одностороннем порядке полностью приостановили действие международных договоров с Россией о взаимном упрощении выдачи виз, в том числе перешли на использование повышенных ставок визовых сборов.

Цель подготовленного МИДом законопроекта — синхронизировать режим взимания российских визовых сборов с установленными ЕС, Данией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией, следует из пояснительной записки.

В частности, документом предлагается полностью приостановить в соглашениях с каждой из стран действие статьи, касающейся визовых сборов. В соглашении с ЕС, например, в этой статье установлено, что сбор за оформление визы составляет €35, а в случае срочного оформления — €70. Кроме того, в этой же статье закреплен ряд категорий граждан, освобожденных от уплаты визовых сборов. Это:

  • близкие родственники (супруги, дети, родители, бабушки, дедушки и внуки граждан России, проживающие в ЕС);

  • члены официальных делегаций;

  • чиновники (члены национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов);

  • школьники, студенты, аспиранты и сопровождающие их преподаватели, направляющиеся на учебу или учебную стажировку;

  • лица, которые подтвердили необходимость поездки гуманитарного характера, в том числе для получения срочной медицинской помощи, а также для присутствия на похоронах или посещения тяжелобольного близкого родственника;

  • участники молодежных международных спортивных мероприятий и сопровождающие их лица;

  • лица, участвующие в научной, культурной или творческой деятельности;
    участники официальных программ обмена между породненными городами.

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