Россия увеличит стоимость виз для граждан ЕС. Как это отразится на туристах и родственниках россиян из Европы

Министерство иностранных дел подготовило и внесло в правительство законопроект, который предусматривает повышение визовых сборов и отмену визовых льгот для въезжающих в Россию граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Документ, который есть в распоряжении РБК, в понедельник, 2 октября, рассматривался комиссией правительства по законопроектной деятельности, рассказал РБК федеральный чиновник. Комиссия одобрила законопроект, сообщил источник РБК в аппарате правительства. РБК направил запрос в пресс-службу правительства и в МИД.



Предложения были разработаны МИДом в качестве ответной меры: ЕС, Дания, Исландия, Норвегия и Швейцария в одностороннем порядке полностью приостановили действие международных договоров с Россией о взаимном упрощении выдачи виз, в том числе перешли на использование повышенных ставок визовых сборов.