Египет в первый раз: шесть вещей, которые обязательно стоит учесть при поездке

Зима – лучшее время для осмотра наиболее популярных достопримечательностей, посещения пирамид Гизы, древнего Луксора, круиза по пустыне – температура не слишком высока. Летняя погода в Египте мало чем отличается от южноевропейского лета, особенно в последние годы, когда температура в Италии и Франции достигает 40 градусов. Поэтому, обдумывая планы поездок на следующий год, Египет стоит рассматривать и как весенне-летнее направление. Имейте в виду, что самая жаркая погода стоит в июле, а июль-август будет лучшим временем для путешествия для тех, кто неравнодушен к манго, когда сезон этого вкусного фрукта в самом разгаре.

Наиболее популярным временем для поездок в Египет является период с октября по апрель. С декабря по февраль в Египте днем стоит теплая, летняя погода, что идеально подходит для латвийских путешественников, которые активно наслаждаются солнцем. Однако, поскольку в это время в стране зима, вечером вам понадобится легкая куртка или свитер, а сразу после захода солнца становится еще прохладнее.

Наиболее популярным выбором для курортного отдыха, когда много времени проводится в отеле, является система “все включено“, что означает отсутствие дополнительных расходов на питание и напитки. При первой поездке в Египет особенно важно обсудить все эти детали с турагентом, чтобы выбрать отель, соответствующий вашим требованиям.

Еще один важный момент – тип отеля: есть отели, предлагающие проживание только для взрослых, что означает более спокойный отдых; есть отели, подходящие для семей с детьми, с удобствами и предложениями, подходящими для детей. Также следует обратить внимание на тип питания, включенный в предложение отеля, и выбрать то, что подходит именно вам.

Египет известен своей развитой туристической инфраструктурой и широким выбором отелей. Традиционно отелям присваивается звездность от 1 до 5. Однако, учитывая, что стандарты гостиниц в разных странах мира различны, мы рекомендуем выбирать отели 4-5 звезд, которые по уровню сервиса и комфорта будут соответствовать европейским 3 и 4 звездам. Выбор отеля более низкого класса может разочаровать.

Солнце в Египте светит 364 дня в году, однако многие все еще не готовы поехать в страну и насладиться его уникальной историей, достопримечательностями, теплым морем и спокойными отелями. Туроператор Join UP! Baltic подготовила 6 практических советов для начинающих путешественников.

3. Как сэкономить время и деньги на экскурсиях?

Join UP! Baltic рекомендует Египет не только тем путешественникам, которые предпочитают ленивый отдых у бассейна или у моря, но и тем, кто любит активный отдых, приключения и новые интересные места. В Египте наиболее удобным и безопасным способом передвижения по стране, а также посещения различных развлечений (например, дайвинг и осмотр кораллов, катание на квадроциклах по пустыне и т.д.) и исторических мест, таких как Пирамиды Гизы, Луксор, являются организованные экскурсии с местными гидами. Экскурсии можно приобрести в отеле или через турагентство или туроператора, но не покупайте экскурсии, предлагаемые на улице.

4. Возьмите с собой наличные

В Египте можно расплатиться банковской картой, но не везде, поэтому важно иметь при себе наличные деньги. Вы можете расплачиваться евро, долларами и египетскими фунтами. Обратите внимание, что в Египте принято давать чаевые обслуживающему персоналу.

5. Что делать и чего не делать?

Несмотря на то, что страны с развитой туристической индустрией отличаются открытостью и гостеприимством, важно помнить, что при посещении страны необходимо учитывать местные обычаи и законы. Например, как бы ни хотелось снять туристическое видео с помощью дрона, в Египте это запрещено. Точно так же запрещено фотографировать полицейских и военных, а чтобы сфотографировать местных жителей, у них нужно спросить разрешения.

При осмотре достопримечательностей также желательно взять с собой шарф или легкую кофту, так как при посещении некоторых памятников и объектов, таких как мечети, церкви и синагоги, необходимо прикрывать руки и ноги.

Очень важно отметить, что кораллы находятся под охраной, и даже если вы нашли на пляже кусочек коралла, не стоит брать его домой. По египетским законам это является уголовным преступлением, а штраф может превысить 1000 долларов США.

Но в Египте существуют не только запреты. Некоторые местные традиции достаточно интересны для туристов. Например, торговаться и еще раз торговаться. Но и здесь есть несколько нюансов: если вы не планируете покупать, то не стоит торговаться, а если планируете, то спросите цену товара и начните торг примерно с половины того, что вы готовы заплатить. Во многих случаях вам удастся купить то, что вы хотите, по очень выгодной цене.

6. Подготовьте паспорт и забронируйте поездку

Путешествие в Египет – это тот случай, когда экономически выгоднее и удобнее воспользоваться услугами туроператора, а не ехать самостоятельно. Туроператор все сделает за вас: перелет, отель, трансферы. И по более низкой цене, чем если бы вы делали это самостоятельно.

В настоящее время зимние поездки в Египет начинаются от 600 евро за двоих. Но не стоит забывать о том, что необходимо проверить срок действия паспорта и вовремя заменить его. Для того, чтобы поездка стала возможной, оставшийся срок действия паспорта должен превышать шесть месяцев.

Вам также потребуется виза, которую можно получить в аэропорту по прибытии в Египет и стоимость которой составляет 25 евро.