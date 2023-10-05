Дешевле, чем в доме престарелых: пенсионеры прожили полтора года на круизном лайнере

На данный момент супруги пребывают на борту круизного лайнера Coral Princess более 450 дней. За это время они побывали в 51 морском путешествии, посмотрели несколько десятков городов и стали настоящими знаменитостями на корабле.

По словам Марти и Джесс Ансен, их полностью устраивают все условия: им не надо ходить в магазин за едой и готовить - есть они ходят в рестораны, не надо убираться - уборкой занимается персонал, они могут посещать спа, спортзал, кинотеатр и всевозможные развлекательные шоу, а каждое утро начинают с игры в пинг-понг. Все это включено в стоимость круиза.

„Мы на корабле дольше, чем кто-либо другой“, — заявляет Марти Ансен. И это действительно так - по словам менеджера круизного отеля Рен ван Руенна, ни один из сотрудников круизного лайнера не провел на борту так много дней подряд, как эта супружеская пара. „Я всегда шучу, что ухожу и возвращаюсь — и это все равно что повидаться с семьей — мамой и папой. Они как мои вторые родители на борту“, — сказал Рен ван Руен.

На борту лайнера Coral Princess супруги собираются пробыть еще 8 месяцев, после чего хотят продолжить свое длительное морское путешествие на другом круизном судне - Crown Princess.