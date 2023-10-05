Дешевле, чем в доме престарелых: пенсионеры прожили полтора года на круизном лайнере(1)
В июне 2022 года австралийские пенсионеры Марти и Джесс Ансен отправились в морской круиз. Им так там понравилось, что пара решила кардинально поменять свою жизнь. Супруги пришли к выводу, что лучше потратить все накопления на путешествия, чем на жизнь в доме престарелых. Тем более, что морские круизы выходят даже дешевле, пишет Daily Mail.
На данный момент супруги пребывают на борту круизного лайнера Coral Princess более 450 дней. За это время они побывали в 51 морском путешествии, посмотрели несколько десятков городов и стали настоящими знаменитостями на корабле.
По словам Марти и Джесс Ансен, их полностью устраивают все условия: им не надо ходить в магазин за едой и готовить - есть они ходят в рестораны, не надо убираться - уборкой занимается персонал, они могут посещать спа, спортзал, кинотеатр и всевозможные развлекательные шоу, а каждое утро начинают с игры в пинг-понг. Все это включено в стоимость круиза.
„Мы на корабле дольше, чем кто-либо другой“, — заявляет Марти Ансен. И это действительно так - по словам менеджера круизного отеля Рен ван Руенна, ни один из сотрудников круизного лайнера не провел на борту так много дней подряд, как эта супружеская пара. „Я всегда шучу, что ухожу и возвращаюсь — и это все равно что повидаться с семьей — мамой и папой. Они как мои вторые родители на борту“, — сказал Рен ван Руен.
На борту лайнера Coral Princess супруги собираются пробыть еще 8 месяцев, после чего хотят продолжить свое длительное морское путешествие на другом круизном судне - Crown Princess.