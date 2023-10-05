По следам "Эмили в Париже": поклонникам сериала предлагают тур стоимостью 3000 евро

Сет-джеттинг – это термин, который был придуман для обозначения отдыха, основанного на посещении мест съемок фильмов или телесериалов. Сотни тысяч человек путешествуют по местам, где снимались или, как представляется, происходили события с их любимыми героями из «Игры престолов“, «Белого лотоса“, «Наследия“, «Короны“ и многих других сериалов. А последнее время в австрийском Хальштатте, где и без того всегда было много туристов, наблюдается необычная картина - его прямо-таки наводнили поклонники мультфильма "Холодное сердце", почему-то решившие, что Эльза и Анна жили именно здесь.

И вот теперь очередь дошла до популярного сериала "Эмили в Париже".

Bonjour, Париж!

Новый тур для небольших групп "Париж от Эмили“ предлагает поклонникам сериала Netflix возможность увидеть французскую столицу такой, какой ее видит главная героиня. Туристов ждут все главные городские достопримечательности, а также посещение частных ателье, мастер-классы по искусству соблазнения, выпечки круассанов и приготовления коктейлей на одной из самых романтических крыш Парижа. И, конечно же, как и Эмили, туристам придется немного поучиться французскому языку.

В стоимость 5-дневного тура входят не только развлечения и экскурсии, но и проживание в уютном отеле, расположенном в Латинском квартале. Стоимость начинается от 3425 евро. Первый тур запланирован на апрель 2024 года. Подробнее можно посмотреть ЗДЕСЬ.