„Усыхающая гора“: за два года Монблан уменьшился на два метра, но так бывало и раньше

Французские эксперты утверждают, что сейчас величина самой высокой точки Альп составляет 4,805 метра над уровнем моря.

Исследователи измеряют Монблан каждые два года на протяжении более чем двадцати лет, чтобы собрать информацию о влиянии климатических изменений на Альпы.

Согласно результатам исследований, высота горы варьируется из года в год: так, в 2007 году она составляла 4,807 метров над уровнем моря, в 2009 – поднялась на три метра выше (4,810 м), в 2015 – снова опустилась на два метра (4,808 м).

Подобные перепады связаны с тем, что вершина самой высокой точки Альп покрыта слоем постоянного снега, глубина которого зависит от силы ветра и уровня осадков, отмечают исследователи.

Главный эксперт департамента Верхней Савойи на юго-востоке Франции Жан де Гаре считает, что снижение высоты Монблана может быть связано с выпадением меньшего количества осадков минувшим летом.

„Мы многое поняли благодаря нашим измерениям: сейчас мы знаем, что высота и положение вершины постоянно меняются, причем эти вариации могут достигать пяти метров“, - отметил Гаре.

„Вполне вероятно, что через пару лет Монблан может стать намного выше“, - добавил он.

Измерение Монблана проводилось в середине сентября, в нем принимали участие около 20 человек, разделенных на восемь групп. Каждая группа была оснащена высокотехнологичным оборудованием - для измерения высоты Монблана впервые использовался дрон.