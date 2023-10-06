С 2024 года в Амстердаме будет самый большой в Европе туристический налог

2024 года в Амстердаме увеличат туристический налог. Так, при средней цене гостиничного номера в 175 евро налог будет увеличен с 15,25 до 21,80 евро за ночь на человека. Налог для круизных пассажиров, которые ночуют на своем теплоходе, а не в отеле, вырастет с 8 до 11 евро за посетителя.