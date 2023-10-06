"Лучше сжечь эти деньги, хоть согреемся": жители Юрмалы возмущены проектом скульптуры за 700 тысяч евро

Лучше бы потратили эти деньги на повседневные нужды населения, а не “бесполезное“ искусство, говорят горожане. Сам же автор проекта - художник по металлу Угис Трауманис - до разговора с журналистами даже не знал, что его работа вызвала такой скандал, пишет Jauns.lv.

Проект Трауманиса стал победителем в конкурсе, прошедшем в прошлом году. В нем приняли участие еще 15 работ. За первое место автор получил в размере 2 тысяч евро, но вот реализация его задумки обойдется бюджету города куда дороже. Из общей стоимости в 700 тысяч в 250 тысяч обойдется собственно скульптура, еще 450 тысяч пойдут на благоустройство территории. При этом жители Юрмалы не высказывают недовольства художественным замыслом автора (скульптура символизирует морские узлы - важную часть работы когда-то живших здесь рыбаков), но уверены, что сейчас не самое подходящее время тратить на него такие деньги.

Как отмечает издание, утверждение проекта на прошлой неделе не вызвало в Юрмальской думе особых дискуссий, возражали лишь несколько депутатов оппозиции, которые призвали направить эти деньги на помощь горожанам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации - например, на обеспечение их продовольствием или бесплатным проездом в городском транспорте.

В социальных сетях намерения думы также подверглись критике со стороны юрмальчан, которые считают, что прежде всего нужно навести порядок в других сферах. Jauns.lv приводит несколько цитат:

Туристы со всего мира уже спешат на него посмотреть

700 тысяч за блестящую атрибутику? Конечно, искусство нужно, но не надо перебарщивать. Лучше бы посадили новые сосны вместо поваленных

700 тысяч? Вы совсем потеряли чувство реальности? Все остальное в городе в порядке?

Прежде всего давайте приведем в нормальное состояние улицы и внутренние дворы. Такое ощущение, что депутаты никогда не проезжали по Юрмале. Главная улица - это позор, в Кемери ее вообще трудно назвать проезжей частью

Бесполезное мероприятие! Наведите порядок на дорогах, улицах! Канализационные люки! Самое богатое самоуправление в Латвии? Нет ни одного спортзала для развития детей

Лучше просто сжечь эти деньги, хоть согреемся

Для нас, жителей Юрмалы, есть более важные приоритеты, чем такая “скамейка“. Но, как говорится, сытый голодного не разумеет

Сам же художник говорит, что не настаивает на реализации свого проекта, если люди действительно против.