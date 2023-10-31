ЭКСПЕРИМЕНТ | Автостопом по странам Балтии. Реально ли проехать Эстонию, Латвию и Литву за два дня, не потратив ни копейки?
Журналист RusDelfi решила провести свой летний отпуск, поехав в путешествие автостопом. Путь лежал через все страны Балтии. Читайте том, как прошло это путешествие.
Заранее я летний отпуск не планировала, билетов никуда не покупала, а потому примерно в середине июля в голове сформировалась идея: почему бы не поехать автостопом куда глаза глядят? Поскольку это было моей мечтой с подростковых лет, решила, что пришло время ее исполнить.
Задачи для себя я ставила следующие: уехать как можно дальше, планировать заранее как можно меньше. Из подготовки выделила бы два основных момента: поиск попутчицы и сборы вещей. Человека, который бы хотел поехать в такое путешествие и которому подходили даты моего отпуска, удалось найти далеко не сразу. Среди круга моих знакомых идея энтузиазма не вызвала, скорее удивление и даже страх. В итоге я нашла попутчицу в соответствующей англоязычной группе в Facebook (Hitchhiking Europe - если будете искать, имейте в виду, группа закрытая и перед тем, как вас в нее принять, надо будет ответить на пару вопросов).
Мне написал девочка из Финляндии - Ирис, мы созвонились, пообщались и решили, что подходим друг другу. Опытная автостопщица, 5 лет назад она впервые поехала в путешествие по Европе практически без денег и провела в дороге 3 месяца. Приключения, о которых она рассказала мне за время нашего путешествия, можно собирать в отдельную книгу.
Мы условились действовать следующим образом: прежде всего доехать до Каунаса, а оттуда мы купили заранее билет на автобус до Будапешта. Дальнейших планов мы не строили, но держали в голове, что хотим двигаться в сторону стран Балканского полуострова. На то, чтобы проехать Эстонию, Латвию и добраться до Каунаса у нас было примерно 2 дня. Ирис заверила меня, что не раз ездила именно таким маршрутом и он ни разу не занимал у нее больше 2 дней.
Из Таллинна мы выезжали по Пярнускому шоссе. На автобусе доехали до Пяэскюла, поели на дорожку в Хезбургере, там же попросили картонку, чтобы написать место назначения и стали ловить машину. Было около пяти часов. Прежде чем нас подобрал наш первый водитель, прошло около часа, за это время мы несколько раз сменили “место ловли“ (точка, в которой ты “голосуешь“, для автостопа очень важна. Нужно понимать, где водитель сможет остановиться и подобрать попутчиков).
И вот, наконец, удача! Каарель - эстонец лет 30, едет домой в Пярну и готов нас подвезти. Восторг, тревога и в висках бьет одна мысль: “Это работает! Автостоп работает!“. Моя попутчица, сказала, что первого водителя запоминаешь навсегда. И это правда так. Имена других подвозивших нас людей совершенно стерлись из моей памяти.
Наш водитель немногословен. Беседа ограничивается разговором о том, куда мы едем, сколько нам лет и чем мы занимаемся в обычной жизни. Практически всю оставшуюся дорогу мы проводим в тишине. Каарель иногда курит, предварительно поинтересовавшись, не против ли мы. “Дареному коню в зубы не смотрят“, - думаю я. Мне не нравится сигаретный дым, но ставить условия не хочется. Он любезно предлагает подзарядить телефон и поставить свою музыку в машине. Уже на подъезде к Пярну упоминает, что и сам в детстве иногда добирался из деревни в город автостопом.
Как я выясняю позже, практически все водители, которые подбирают таких, как мы, ранее сами путешествовали таким же способом или уже подбирали автостопщиков. Каарелю надо куда-то под Пярну, нас с Ирис он высаживает в месте, где, по его словам, постоянно “стопят“. “Поймать машину будет не сложно“, - говорит он. И оказывается прав. Место это уже на выезде из города, дорога перекопана - стройка, так что машины едут медленно - для нас это очень хорошо.
Мы пишем на картонке большими буквами LATVIA, буквально через 15 минут нас подбирает пара - за рулем эстонец, девушка сначала говорит по-русски, потом, когда узнает, что я из Эстонии, переходит на эстонский. “Мы просто думали вы из Латвии“, - уточняет она изначальный выбор языка. За рулем ее партнер - тоже бывалый путешественник. С шутками и прибаутками всю дорогу до границы он рассказывает, как путешествовал по Европе автостопом, доезжал на велосипеде до Чехии. Он сетует, что сейчас редко встретишь на дороге таких, как мы. Девушка интересуется, не страшно ли нам, двум девушкам, путешествовать автостопом. Этот вопрос мы услышим еще не раз.
На границе мы решаем поймать еще одну машину. Нам это удается сравнительно легко и быстро. Мужчина - эстонец едет в Ригу по делам - кажется, что-то связанное со строительством. В пути он ставит нам музыку авторства своей дочери, на руке у него видна повязка-билет на фестиваль Viljandi folk. “Моя дочь там выступала“, - отмечает он. Он не раз ездил автостопом в молодости, и даже прошел по паломнического маршруту в Японии, на что у него ушло несколько недель.
Нас он высаживает по нашей просьбе в местечке в 40 километрах от Риги под названием Лиласте. Мы хотим заночевать на природе и продолжить ловить машину уже завтра. Заходим в лес, где мы заранее на карте присмотрели озерцо, возле которого хотим разбить палатку. Несколько домишек, пробираемся через лес и у воды начинаем раскладывать вещи.
Палатка поставлена, осталось надуть матрас и на боковую. Но внезапно за спиной раздается резкий оклик, от которого я прямо-таки подпрыгиваю на месте. Мужчина с огромной овчаркой начинает гневно орать на нас на латышском. “English? Russian?“ - с надеждой спрашиваю я, но это не срабатывает. В итоге мы каким-то образом все же понимаем друг друга - ставить палатку в этом месте нельзя. Убедившись, что мы начинаем складывать вещи, мужчина уходит.
На часах почти 23:00, деваться нам некуда, поэтому мы просто переносим вещи за кусты, откуда шанс увидеть или наткнуться на нас меньше, и ложимся спать. Ночью идет дождь, сплю я плохо, прислушиваюсь к каждому шороху и боюсь, что мужчина с собакой вернется. Но нет, до утра никто не появляется. Как мы выясняем позже, палатку мы поставили в заповеднике.
Утром готовим на примусе еду, греем чай. Перед дорогой купаемся в озерце - в путешествии автостопом лучше использовать каждую возможность как-то сполоснуться - кто знает, когда еще будет такая возможность? А плохо пахнущих попутчиков в машину люди не очень хотят пускать.
Сравнительно быстро ловим машину в том же месте, где нас высадили вечером накануне. Молодой латыш за рулем знает русский, но с нами просит говорить по-английски “для практики“. Он провозит нас через центр Риги и высаживает в пригороде, где легче поймать следующую машину. Ею становится огромная фура с молоком. Водитель - литовец, но по-русски говорит понятно, хоть и медленно, с акцентом. Подвозит нас до небольшого городка, от которого до границы рукой подать. Там мы на пару часов задерживаемся, чтобы переждать непогоду.
Дождь стихает, на часах около 16, мы начинаем ловить машину. Стоим долго. Многие водители машут, улыбаются или разводят руками, мол, мы бы вас взяли, да в другую сторону едем. Некоторые сигналят. Это громко, пугает, от каждого такого гудка вздрагиваешь. Вот вам совет: хотите поддержать автостопщиков - покажите “палец вверх“ или просто помашите, а еще лучше - подберите.
До границы нас в итоге подвозит парень-украинец в рабочей одежде. Ему туда не надо, но он хочет помочь. “Там легче поймать машину будет“, - надеется он. По дороге рассказывает, что он владеет тремя языками, рассуждает о том, какая это ужасная вещь - война - и как хорошо было бы, чтобы все жили в мире.
На границе машин мало, поток совсем небольшой. В основном это фуры. Кажется, у нас ушло минимум полчаса, чтобы поймать машину. Посидев с табличкой KAUNAS, мы решаем использовать запасной вариант - “20 км“. “А почему именно 20 километров?“ - спрашивает подобравший нас пожилой дяденька-литовец. “Это адекватное расстояние, не слишком мало, не слишком много, куда-нибудь да подкинут“, - объясняем мы.
В машине нашего последнего водителя в Литве мы провели, наверное, около 6 часов. По дороге водитель показывает нам фото своей семьи, путешествий по Америке, рассказывает про юность, молодость и свою жизнь сейчас. Почти всю дорогу он болтает без умолку. На заправках покупает нам еду и воду, а для Ирис, которая натерла ногу, достает из своей аптечки кучу пластырей. По ощущениям мы едем ну если не с дедушкой, то каким-то другом семьи - такая от него исходит забота и участие.
Изначально он сказал, что подвезет нас до Паневежиса. Почти сразу отъехав от границы, мы встаем в пробку, которой не видно конца и края. Едем в объезд, но все равно возвращаемся в поток машин, продвигающийся вперед черепашьим шагом. По дороге мы с Ирис перебираем варианты - где остаться на ночь.
У обеих есть друзья в Вильнюсе, готовые нас могут приютить, но до литовской столицы еще ехать и ехать. Можно остаться ночевать в палатке, надо тогда найти кэмпинг, желательно недалеко от дороги и Каунаса - на следующий день вечером у нас автобус. Тут на улице начинается дождь. Наш водитель, прислушиваясь к разговору, уточняет, куда нам надо. Мы объясняем, что надо в Каунас, на следующий день у нас оттуда автобус. Спрашиваем, не смог бы он туда нас подвезти, он соглашается, но предупреждает, что ему надо заехать в другой город. “Ну если вы согласны такой круг проделать, то давайте“, - соглашается он.
На улице льет уже так сильно, что становится понятно, что наша палатка за 20 евро вряд ли нам поможет. Надо ехать ночевать в хостел. Его я бронирую в дороге онлайн.
В Каунас мы добираемся глубокой ночью, часа в 2, и сразу же ложимся спать.
Что мы имеем в итоге?
Невероятно богатые на общение с разными людьми два дня, потрачены деньги только на еду, и то вряд ли больше 20 евро. Напоминаю, готовили мы частично сами. Одна ночевка - бесплатная, хоть и нервная, а вторая обошлась нам в 10 евро. Пока следующий день мы ждали автобус, успели осмотреть старый город Каунаса, устроить пикник у реки и позагорать там же. Поеду ли я еще таким способом путешествовать? Обязательно! Ничто не заменит это ощущение свободы, когда ты стоишь у шоссе и понимаешь, что можешь уехать вообще в любую сторону. Ты ничего не планируешь и просто наслаждаешься процессом. Для такого тревожного человека, как я, это было настоящим открытием, что так вообще можно. Но можно, действительно можно! И нужно, я считаю. Хотя бы раз в жизни попробовать обязательно стоит.
Кому бы я порекомендовала такой способ путешествий? Однозначно любителям приключений. А еще людям, любящим других людей и общение с ними. И согласным спать в палатке.
Тем, кто предпочитает планировать свой отдых поминутно, такая нестабильная и непредсказуемая штука, как автостоп, точно не подходит.
P.S. В конечном итоге мы доехали до Будапешта, провели там 4 дня, два из которых останавливались у моей знакомой, а два - у парня, которого нашли в группе в Facebook. Далее мы доехали до Сербии, спали в палатке за заправкой, потом в хостеле под названием “Маша“, я заболела и из Белграда летела домой самолетом на неделю раньше, чем планировала. А Ирис в итоге доехала аж до Турции. Но это уже другая история.