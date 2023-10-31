ЭКСПЕРИМЕНТ | Автостопом по странам Балтии. Реально ли проехать Эстонию, Латвию и Литву за два дня, не потратив ни копейки?

Невероятно богатые на общение с разными людьми два дня, потрачены деньги только на еду, и то вряд ли больше 20 евро. Напоминаю, готовили мы частично сами. Одна ночевка - бесплатная, хоть и нервная, а вторая обошлась нам в 10 евро. Пока следующий день мы ждали автобус, успели осмотреть старый город Каунаса, устроить пикник у реки и позагорать там же. Поеду ли я еще таким способом путешествовать? Обязательно! Ничто не заменит это ощущение свободы, когда ты стоишь у шоссе и понимаешь, что можешь уехать вообще в любую сторону. Ты ничего не планируешь и просто наслаждаешься процессом. Для такого тревожного человека, как я, это было настоящим открытием, что так вообще можно. Но можно, действительно можно! И нужно, я считаю. Хотя бы раз в жизни попробовать обязательно стоит.



Кому бы я порекомендовала такой способ путешествий? Однозначно любителям приключений. А еще людям, любящим других людей и общение с ними. И согласным спать в палатке.



Тем, кто предпочитает планировать свой отдых поминутно, такая нестабильная и непредсказуемая штука, как автостоп, точно не подходит.



P.S. В конечном итоге мы доехали до Будапешта, провели там 4 дня, два из которых останавливались у моей знакомой, а два - у парня, которого нашли в группе в Facebook. Далее мы доехали до Сербии, спали в палатке за заправкой, потом в хостеле под названием “Маша“, я заболела и из Белграда летела домой самолетом на неделю раньше, чем планировала. А Ирис в итоге доехала аж до Турции. Но это уже другая история.