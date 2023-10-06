Париж в панике: накануне Олимпиады-2024 в столице Франции растет количество клопов

Примерно так описывают ситуацию французские и многие зарубежные СМИ, и отчасти это правда. Но только отчасти.

Правда заключается в том, что за последние недели клопов стали замечать все чаще, однако в целом такая тенденция наблюдается уже несколько лет.

„Каждый раз в конце лета мы наблюдаем заметное увеличение количества клопов, — говорит энтомолог Центральной больницы Марселя и ведущий специалист по les punaises (так по-французски именуются эти создания) Жан-Мишель Беранже. — Это связано с тем, что в июле и августе люди много перемещаются и привозят их с собой в багаже. И в каждом новом году сезонный рост выше, чем в прошлом“.

В Париже к старым страхам встретить клопа в собственной квартире (за последние пять лет, по официальным данным, каждый десятый житель имел такой печальный опыт) прибавились и новые страхи.

Хотя сообщения о том, что клопов видели уже и в кинотеатрах, пока не подтвердились, власти отнеслись к этому со всей серьезностью. Как и к утверждениям, что кого-то уже укусили в поезде.

Так что и парижская мэрия, и офис президента призывают к срочным мерам. Это свидетельствует о том, насколько серьезно они отнеслись к этой проблеме и как стремятся сохранить хороший имидж Парижа накануне Олимпийских игр. Они даже не рискуют списать клоповую панику на выдумки соцсетей.

А между тем и в этом тоже есть доля истины.

Пугающие истории с такой скоростью распространяются в интернете, что тема, которую газеты когда-то приберегали на пустой на события день, вдруг стала поводом бить тревогу на общенациональном уровне.

Владельцы кинотеатров, и без того озабоченные падением интереса зрителей, всерьез напуганы распространяющимися в соцсетях видео, на которых по сидениям в кино ползают неопознанные насекомые. Пассажиры метро, прежде, чем сесть, внимательно осматривают места, а некоторые и вовсе предпочитают ехать стоя.