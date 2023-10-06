Новая выставка советского фарфора покажет некогда популярные в Эстонии формы и рисунки

„Выставка, созданная в сотрудничестве с Рижским музеем фарфора, доставит многим радость узнавания: несколько изделий этого периода использовались в качестве заготовок в мастерской по росписи фарфора на Комбинате художественных изделий, который работал у нас в Таллинне. Благодаря творческому вкладу местных художников эти формы с расписанным вручную декором появились и в домах Эстонии“, – говорит директор ETDM Кай Лобьякас.

На выставке четко проявляются два фактора, характеризующих 1950-е годы. Во-первых, это было время после Второй мировой войны, когда использовались еще довоенные ресурсы, отчего возникали идеологические противоречия. Во-вторых, хрущевская оттепель конца 1950-х годов привела к изменениям, которые стали более очевидными только в 1960-е. Первую половину 1960-х можно охарактеризовать как годы «золотого века“, в это время и зародился ставший культовым дизайн послевоенных десятилетий. В конце 1960-х годов стали заметны первые проявления массового производства.

Куратор предлагает начать знакомство с материалом с формы набора “Augstā“ («Высокий“). На выставке представлены две его версии: ранняя, созданная художником, и более поздняя, изготовленная промышленным способом. «Как видите, есть форма, для нее создается декор: один дизайнер делает форму, а другой разрабатывает декор. Они соединяются и сливаются в одно целое“, – объясняет Вейнберга.

„На выставке можно получить представление о том, что такое рижский фарфор, как он выглядит, каковы его особенности, характерные для той эпохи, как они менялись с течением времени. Надеюсь, увиденное заставит посетителей задуматься и о том, почему происходили эти изменения и как появился дизайн второй половины ХХ века, который и в Латвии, и в Эстонии формировался в условиях советской оккупации“.

„Для выставки отобраны 37 сервизов и наборов посуды. У каждого сервиза – своя история, отражающая как видение и идеи дизайнера, так и ту эпоху, ее разные и порой противоречивые аспекты. Поэтому каждый отобранный для выставки комплект достоин внимания“, – говорит куратор Илиана Вейнберга (Рижский музей фарфора).

Производство фарфора в Риге имеет давнюю историю. В 1963 году национализированные предприятия – преемники фарфорового завода Кузнецова, который был основан еще в 1841 году, и фарфорового завода Йессена, открывшегося в 1886 году, были объединены и стали называться Рижским фарфоро-фаянсовым заводом, а впоследствии просто фарфоровым заводом.

На первых порах дизайн рижских сервизов был позаимствован у других крупных производителей, например, у легендарных немецких фарфоровых мануфактур Rosenthal и Thomas, однако в начале 1950-х годов создание дизайна было поручено художникам, работавшим на предприятии. На Рижском заводе автор формы мог быть также и дизайнером декора, при этом декор могли поручить и другому дизайнеру. Для одного сервиза чаще всего разрабатывалось несколько вариантов декора. Первоначально использовался декор межвоенного периода, однако в 1950-е годы его разрабатывали уже на месте. В 1958–1962 годах на Рижском заводе были изготовлены первые трафаретные декоры, что позволило создавать собственный дизайн, ускорить процесс декорирования и производить посуду в больших количествах.

Выставка фарфора «Белый и расписной. Рижский фарфор 1950–1960-х годов“ в ETDM покажет некогда популярные и в Эстонии формы и рисунки.

С 6 октября в галерее Эстонского музея прикладного искусства и дизайна (ETDM) можно увидеть работы почти двадцати дизайнеров, работавших на Рижском фарфоровом заводе в 1950–1960-е годы.

„Для выставки отобраны 37 сервизов и наборов посуды. У каждого сервиза – своя история, отражающая как видение и идеи дизайнера, так и ту эпоху, ее разные и порой противоречивые аспекты. Поэтому каждый отобранный для выставки комплект достоин внимания“, – говорит куратор Илиана Вейнберга (Рижский музей фарфора).