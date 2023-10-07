ФОТО | Скоро во всех ресторанах Таллинна? На ужине в Horisont эстонские сомелье оценили шампанское Laurent-Perrier

Laurent-Perrier, винодельческий дом с более чем 200-летней историей, представил в Таллинне три своих шампанских: Laurent-Perrier Brut La Cuvée, Laurent-Perrier Cuvée Rosé, а также ценное Laurent-Perrier Grand Siécle Itération 26, одна бутылка которого стоит около 270 евро.

Специально для того, чтобы сомелье могли ознакомиться с шампанским, ресторан Horistont подготовил особое меню, которое родилось в сотрудничестве шеф-повара Марко Сымера и Laurent-Perrier, и в включало в себя ряд разнообразных блюд, которые идеально сочетались с шампанским.

Как отметил Сымер, мы привыкли пить розе вместе с десертом, но этот вид шампанского отлично подходит и к другим блюдам. Поэтому он предложил попробовать его как с перепелкой, так и сорбетом с маскарпоне - и оказался прав.

Смотрите, как прошел ужин!