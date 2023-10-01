Карлов мост в Праге празднует “дьявольский“ юбилей: Самой известной достопримечательности Чехии исполнилось 666 лет

Строительство готического каменного моста началось в 1357 году после того, как сильное наводнение разрушило старый каменный мост. Строительство моста было завершено только в 1402 году. Его история была отмечена многими печальными событиями, войнами и стихийными бедствиями. Самое сильное наводнение, случившееся в 1890 году, разрушило три пролета. Однако все было восстановлено, и сегодня с моста открывается великолепный вид на Старый город Праги.

Прогуливаясь по мосту, можно почувствовать себя в галерее под открытым небом. Карлов мост, в сущности, представляет собой галерею барочных скульптур и скульптурных групп под открытым небом, которые создавались в мастерских самых известных скульпторов того времени. Среди авторов были такие великаны как Матиаш Бернард Браун, Ян Брокоф и его сын Фердинанд Максимилиан Брокоф. На мосту длиной в полкилометра установлено тридцать скульптур великих святых, самой известной из которых является статуя святого Яна Непомуцкого.

Самая старая легенда о Карловом мосте связана с торжественным началом его строительства. Согласно преданию первый камень заложил сам Карл IV по рекомендации придворных астрологов 9 июля 1357 года точно в 5:31 утра. Астрологи обратили внимание на правильное положение созвездия Льва, являющегося символом Чешского королевства, и на хорошо видимый Марс, планету великих деяний и воинов. Астрологи также обращали внимание на даты и время — последовательность нечетных чисел от одного до девяти и обратно (1-3-5-7-9-7- 5-3-1).

Другая легенда рассказывает о том, как для укрепления раствора использовались яйца. К сожалению, несколько лет назад эта легенда была опровергнута результатами анализа материалов, из которых построен мост. Зато выяснилось, что средневековые строители добавляли в раствор вино и молоко.

Помимо галереи скульптур под открытым небом, на Карловом мосту можно посмотреть или купить различные картины и рисунки, ювелирные изделия ручной работы и другие предметы искусства и ремесла.