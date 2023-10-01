Карлов мост в Праге празднует “дьявольский“ юбилей: Самой известной достопримечательности Чехии исполнилось 666 лет(2)
Самый знаменитый мост Чехии отмечает свой волшебный юбилей. На протяжении 666 лет окруженная легендами готическая жемчужина соединяла берега самой длинной реки Чехии. Говорят, что первый камень в строительство Карлова моста заложил сам император Карл IV.
Строительство готического каменного моста началось в 1357 году после того, как сильное наводнение разрушило старый каменный мост. Строительство моста было завершено только в 1402 году. Его история была отмечена многими печальными событиями, войнами и стихийными бедствиями. Самое сильное наводнение, случившееся в 1890 году, разрушило три пролета. Однако все было восстановлено, и сегодня с моста открывается великолепный вид на Старый город Праги.
Прогуливаясь по мосту, можно почувствовать себя в галерее под открытым небом. Карлов мост, в сущности, представляет собой галерею барочных скульптур и скульптурных групп под открытым небом, которые создавались в мастерских самых известных скульпторов того времени. Среди авторов были такие великаны как Матиаш Бернард Браун, Ян Брокоф и его сын Фердинанд Максимилиан Брокоф. На мосту длиной в полкилометра установлено тридцать скульптур великих святых, самой известной из которых является статуя святого Яна Непомуцкого.
Самая старая легенда о Карловом мосте связана с торжественным началом его строительства. Согласно преданию первый камень заложил сам Карл IV по рекомендации придворных астрологов 9 июля 1357 года точно в 5:31 утра. Астрологи обратили внимание на правильное положение созвездия Льва, являющегося символом Чешского королевства, и на хорошо видимый Марс, планету великих деяний и воинов. Астрологи также обращали внимание на даты и время — последовательность нечетных чисел от одного до девяти и обратно (1-3-5-7-9-7- 5-3-1).
Другая легенда рассказывает о том, как для укрепления раствора использовались яйца. К сожалению, несколько лет назад эта легенда была опровергнута результатами анализа материалов, из которых построен мост. Зато выяснилось, что средневековые строители добавляли в раствор вино и молоко.
Помимо галереи скульптур под открытым небом, на Карловом мосту можно посмотреть или купить различные картины и рисунки, ювелирные изделия ручной работы и другие предметы искусства и ремесла.
Самые интересные факты из истории Карлова моста
В 1621 году на Карловом мосте для устрашения на несколько лет были подвешены корзины с головами 12 участников восстания, казненных на Староместской площади (у Староместской ратуши имеется мемориальная доска с именами казненных).
До 1841 года, когда было завершено строительство моста императора Франца I, Карлов мост был единственным путем через реку Влтаву в Праге.
С 1883 года по мосту ездил конный трамвай. В 1905 году его заменил электрический трамвай, а в 1908 году — автобус. Автомобильное движение по мосту прекратилось в 1965 году.
Малостранская мостовая башня — самая старая часть мостового комплекса. Ее основание было составной частью располагавшегося здесь изначального Юдитиного моста.
Оригиналы статуй, стоящих на опорах Карлова моста, находятся в подземном зале Горлице в казематах внутри укреплений пражского Вышеграда, а также в лапидарии Национального музея.
Летом 2022 году Карлов мост вошел в число звезд Instagram. В рейтинге самых популярных мест в мире с наибольшим количеством постов он занял 10 место. Согласно отзывам на сайте TripAdvisor и исследованию британской компании Kuoni, которая проанализировала сотни тысяч отзывов, старейший пражский мост занимает шестое место среди самых красивых памятников в мире.
Карлов мост — второй по возрасту сохранившийся мост в Чешской Республике. Первое место принадлежит мосту в городе Писек.
11 ноября 2023 года ровно в 11:11 по знаменитому Карлову мосту на белом коне проедет Святой Мартин. Посетителей также ожидает театральное представление и средневековая ярмарка.