07.10.2023, 20:05
Крупнейшие авиакомпании Европы отменили полеты в Израиль
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Немецкая авиакомпания Lufthansa сократит полеты в Израиль после того, как боевики ХАМАС напали на страну, пишет Meduza со ссылкой AFP и представителя компании.
По его словам, «учитывая текущую ситуацию с безопасностью в Тель-Авиве“, Lufthansa сохранит один рейс во Франкфурт, но все остальные рейсы в Тель-Авив и из него на 7 октября отменены.
Израильское издание Walla сообщает, среди компаний, отменивших рейсы в Израиль, — Swiss Air, Austrian Airlines, Turkish Airlines, LOT, Wizz Air, Air Baltic. Кроме того, рейс United Airlines из Сан-Франциско развернулся в середине полета и направился обратно в США. Рейс компании Wizz Air из Дебрецена в Израиль из-за ситуации в стране приземлился на Кипре.