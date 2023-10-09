Статистика: численность зарубежных туристов еще не достигла уровня докризисного 2019 года(1)
По данным Департамента статистики, в три летних месяца 2023 года (июне, июле и августе) в предприятиях по размещению остановилось 1,25 миллиона туристов, что на 1% больше, чем годом ранее, но на 12% меньше, чем летом 2019 года. По сравнению с прошлым летом в предприятиях по размещению было больше зарубежных и меньше местных туристов.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в три летних месяца 2023 года в предприятиях по размещению Эстонии остановилось 609 000 зарубежных туристов. «Численность зарубежных туристов еще не достигла уровня летних месяцев докризисного 2019 года, однако по сравнению с летом 2022 года зарубежных туристов было на 7% больше“, — уточнила Лаурмаа. Количество местных туристов по сравнению с летними месяцами прошлого года уменьшилось на 4%. В то же время местных туристов было на 16% больше, чем летом 2019 года. В разгар туристического сезона в предприятиях по размещению Эстонии больше всего останавливались туристы из Финляндии (265 000): их доля составляла 43% от общего числа зарубежных туристов. По сравнению с докризисным годом доля туристов из Финляндии от общего числа зарубежных туристов увеличилась. Кроме того, увеличились доли туристов из Латвии и Литвы. Количество туристов из России по сравнению с 2019 годом сократилось на 92%.
В августе 2023 года в предприятиях по размещению остановилось более 429 000 туристов, что на 2% больше, чем в августе годом ранее, и на 11% меньше, чем в июле этого года. По сравнению с августом прошлого года в предприятиях по размещению с ночевкой останавливалось больше зарубежных и меньше местных туристов. Из зарубежных туристов 82% отметили целью своей поездки отдых, 14% — работу. Из зарубежных туристов 69% останавливались в предприятиях по размещению Харьюского уезда, далее следуют Пярнуский (12%), Тартуский (7%), Саареский (4%), Ида- и Ляэне-Вируский (2%) уезды. В Эстонии зарубежные туристы провели в целом около 409 000 ночей. В августе в предприятиях по размещению остановилось 225 000 местных туристов. Из них 74% были на отдыхе и 14% — в рабочей поездке. Более всего, а именно 22% местных туристов остановилось в Харьюском уезде, Пярнуский уезд выбрали 15% туристов, Ида-Вируский — 10%, а Ляэне-Вируский, Саареский и Тартуский уезды — по 8% местных туристов. Местные туристы провели в предприятиях по размещению в целом более 385 000 ночей.
В августе свои услуги гостям предлагали 1243 предприятия по размещению. В предприятиях по размещению было 24 000 номеров и около 58 000 койко-мест, заполнены были 54% номеров. Стоимость проживания в предприятиях по размещению составила в среднем 48 евро в сутки на человека, что на 6 евро дороже, чем в августе 2022 года, и на 9 евро дороже, чем в августе 2019 года. За год стоимость проживания в предприятиях по размещению в сутки в среднем повысилась на 14%. Стоимость проживания в предприятиях по размещению Харьюского уезда составляла в среднем 56 евро, в Пярнуском — 48 евро, в Саареском — 47 евро, в Тартуском — 42 евро и в Ида-Вируском уезде — 41 евро в сутки на человека. Средняя стоимость размещения в сутки повысилась в большинстве уездов.