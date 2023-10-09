Статистика: численность зарубежных туристов еще не достигла уровня докризисного 2019 года

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в три летних месяца 2023 года в предприятиях по размещению Эстонии остановилось 609 000 зарубежных туристов. «Численность зарубежных туристов еще не достигла уровня летних месяцев докризисного 2019 года, однако по сравнению с летом 2022 года зарубежных туристов было на 7% больше“, — уточнила Лаурмаа. Количество местных туристов по сравнению с летними месяцами прошлого года уменьшилось на 4%. В то же время местных туристов было на 16% больше, чем летом 2019 года. В разгар туристического сезона в предприятиях по размещению Эстонии больше всего останавливались туристы из Финляндии (265 000): их доля составляла 43% от общего числа зарубежных туристов. По сравнению с докризисным годом доля туристов из Финляндии от общего числа зарубежных туристов увеличилась. Кроме того, увеличились доли туристов из Латвии и Литвы. Количество туристов из России по сравнению с 2019 годом сократилось на 92%.