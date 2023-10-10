Определены лучшие города мира для жизни, работы и путешествий

Компания Resonance – ведущий консультант в сфере туризма, недвижимости и экономического развития опубликовал рейтинг "100 лучших городов мира 2023 для жизни, работы, инвестиций и путешествий“. Рейтинг публикуется ежегодно с 2016 года ежегодно. При его составлении учитываются климатические особенности города, экономические возможности развития, культурная жизнь, разнообразие населения, транспорт, а также отзывы с TripAdvisor и отметки в Instagram.