Новая авиакомпания на эстонском рынке: Transavia France соединяет Таллинн с Парижем

Париж – один из крупнейших по количеству пассажиров рынков для Эстонии, где еще есть возможности для роста числа рейсов, поэтому появление новой авиакомпании на этом маршруте можно только приветствовать. «Мы уже несколько лет вели переговоры с Transavia и очень рады, что весной следующего года они начнут полеты в Таллинн. Появление еще одной авиакомпании на парижском направлении означает не только более плотное расписание, но и более выгодные цены на билеты“, сказал член правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ, добавив, что участие Transavia в авиационной группе Air France-KLM открывает возможности для еще более широкого сотрудничества. «Начало полетов Transavia, безусловно, порадует и любителей спорта. Летние Олимпийские игры в Париже – это великий праздник спорта и культуры“, - сказал Пяргмяэ.

„Мы очень рады сделать первые шаги в Эстонии. Новый маршрут предлагает нашим парижским клиентам возможность открыть для себя очаровательный Таллинн. Мы также будем рады поприветствовать наших первых эстонских клиентов, желающих посетить Париж. Мы предлагаем недорогую и качественную услугу полетов во Францию“, сказал Николя Энен, коммерческий директор Transavia France.

Райнер Аавик, руководитель отдела туризма в объединенном учреждении ЕАС и KredEx: «Конечно, мы приветствуем каждую новую авиакомпанию здесь, поскольку это расширяет наши возможности для путешествий. Париж – самый популярный среди туристов мегаполис мира, принимающий множество путешественников круглый год. В то же время мы надеемся, что движение между городами будет двусторонним и что, помимо пользы для эстонской общины во Франции, мы сможем привлечь французов к знакомству с Эстонией“.

Авиабилеты можно будет приобрести с 10 октября. Дополнительную информацию о расписании рейсов и билетах можно получить на сайте Transavia.

О Transavia

Бюджетная авиакомпания Transavia в составе группы Air France-KLM обслуживает более 200 маршрутов в Европе и Средиземноморье с баз во Франции (Париж, Нант, Лион, Монпелье), Нидерландах (Амстердам, Роттердам, Эйндховен) и Бельгии. В 2022 году Transavia France обслужила около 10,7 млн. пассажиров. Сегодня Transavia France – первая бюджетная авиакомпания в Париже (аэропорты Бове, Шарль-де-Голль и Орли). Имея более 2300 работников во Франции, Transavia ориентируется на качество услуг, клиентоцентричность летных экипажей и инновации. Следование этим приоритетам принесло авиакомпании множество наград. В рейтинге Skytrax – лучшая бюджетная авиакомпания 2023 года – Transavia занимает второе место среди европейских бюджетных авиакомпаний и шестое в мире. В 2023 году, уже третий год подряд, Transavia France получила награду «Лучшее обслуживание клиентов“ в категории коллективного пассажирского транспорта (ESCDA) и шестой год подряд стала столичным «Лучшим символом“ в категории транспорта по версии журнала Capital. Компания также награждена Кубком Qualiweb 2023 за качество обслуживания онлайн в категории «Туризм и транспорт“. Авиакомпания получила награду Traveller Trust Award от Skyscanner за лучший опыт бронирования.