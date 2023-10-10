Осенние вкусы скандинавских стран в стиле классической французской кухни: Tallink представил новое дегустационное меню

„Нашей кулинарной команде не пришлось далеко ходить в поисках вдохновения для нового меню: конечно, выбор пал на французскую кухню, законодательницу кулинарного искусства во всех его аспектах! Так родился союз, заключённый на кулинарных небесах, — изысканный симбиоз вкусов, в котором подчеркнуты ароматные скандинавские ингредиенты, такие как оленина и облепиха, наряду с классическими формами французской кухни“, — описал своё творчество Сами Лейно, автор нового дегустационного меню и шеф-повар лайнера Silja Serenade. «К примеру, паштет из оленины — знаменитое олдскульное скандинавское блюдо, поэтому его нужно и правильно приготовить, и правильно подать, чтобы вкусовые ощущения были идеальными. Основным блюдом нашего меню стала утка, и это вариация легендарной французской Duck a l'Orange на современный скандинавский манер“, — объяснил Сами Лейно. «В этом меню из пяти блюд присутствует и веганская версия, где на закуску предлагаем очень характерное французское блюдо – салат нисуаз, и это одно из моих любимых блюд“, — добавил Лейно.