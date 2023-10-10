Вкусы мира
10.10.2023, 15:00

Осенние вкусы скандинавских стран в стиле классической французской кухни: Tallink представил новое дегустационное меню

 
ФОТО: Laura Oro

Кулинарная команда флота Tallink Group приглашает ценителей изысканной кухни открыть для себя на судах линий Таллинн–Стокгольм и Хельсинки–Стокгольм обновлённое к сезону дегустационное меню «Menu Nordic“, в котором избранные скандинавские вкусы осени объединены с традициями классической французской кухни.

Новое дегустационное меню из пяти блюд сервируют в ресторане Gourmet на лайнере Baltic Queen линии Таллинн–Стокгольм и в ресторане Bon Vivant на Silja Serenade и Silja Symphony линии Хельсинки–Стокгольм до 16 января 2024 года.

„Нашей кулинарной команде не пришлось далеко ходить в поисках вдохновения для нового меню: конечно, выбор пал на французскую кухню, законодательницу кулинарного искусства во всех его аспектах! Так родился союз, заключённый на кулинарных небесах, — изысканный симбиоз вкусов, в котором подчеркнуты ароматные скандинавские ингредиенты, такие как оленина и облепиха, наряду с классическими формами французской кухни“, — описал своё творчество Сами Лейно, автор нового дегустационного меню и шеф-повар лайнера Silja Serenade. «К примеру, паштет из оленины — знаменитое олдскульное скандинавское блюдо, поэтому его нужно и правильно приготовить, и правильно подать, чтобы вкусовые ощущения были идеальными. Основным блюдом нашего меню стала утка, и это вариация легендарной французской Duck a l'Orange на современный скандинавский манер“, — объяснил Сами Лейно. «В этом меню из пяти блюд присутствует и веганская версия, где на закуску предлагаем очень характерное французское блюдо – салат нисуаз, и это одно из моих любимых блюд“, — добавил Лейно.

Menu Nordic French Fusion

  • Оленина c брусникой. Паштет из оленины, брусничный гель, пюре из цветной капусты, кресс-салат

  • Палтус с черными лисичками. Отварной палтус, тушенный с черными лисичками ячмень, грибной бульон, жареный лук-порей

  • Утка с апельсином. Глазированная утка, морковный мусс, апельсиновый соус, овощи в медовой глазури, французский щавель

  • Ассорти сыров. Скандинавские и французские сыры с домашним апельсиновым мармеладом

  • Crème Caramel (V*). Крем-карамель, лимонный компот, лимонное безе

Menu Nordic French Fusion Vegan

  • Веганский нисуаз. Соевые стрипсы, картофель гриль, салат, оливки нисуаз, стручковая фасоль, винегретная заправка

  • Тофу с арахисом. Маринованный и обжаренный тофу, пюре из топинамбура, арахисовый соус, слойки из рисовой бумаги

  • Подберезовик с персиладом. Жареные подберезовики, маринованная свекла, орзотто с черными лисичками, соус персилад

  • Cashewbert. Камамбер из кешью с домашним апельсиновым мармеладом

  • Crème Caramel. Крем-карамель, лимонный компот, лимонное безе

Дегустационное меню «Menu Nordic French Fusion“ подают в ресторанах высокой кухни на борту Baltic Queen, Silja Serenade и Silja Symphony до 16 января 2024 года. Больше информации - здесь.

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