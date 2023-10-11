Лететь или не лететь в Египет после атаки на Израиль?

В связи с войной в Израиле сотни туристов из Эстонии, планировавших в ближайшее время свой отпуск в Египте, стали задаваться вопросами, лететь или все же отменять поездку. Как обстоят дела в Египте сейчас, объявил ли МИД Эстонии об опасности посещения этой страны, что думают туристические компании по поводу отдыха жителей Эстонии и можно ли вернуть деньги за туры? В материале RusDelfi.