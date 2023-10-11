11.10.2023, 07:00
Лететь или не лететь в Египет после атаки на Израиль?(20)
Комментарии ведущих туроператоров Эстонии
ФОТО:
В связи с войной в Израиле сотни туристов из Эстонии, планировавших в ближайшее время свой отпуск в Египте, стали задаваться вопросами, лететь или все же отменять поездку. Как обстоят дела в Египте сейчас, объявил ли МИД Эстонии об опасности посещения этой страны, что думают туристические компании по поводу отдыха жителей Эстонии и можно ли вернуть деньги за туры? В материале RusDelfi.
В социальных сетях активно обсуждают возможность отдыха в Египте. „Ребята, оставайтесь от греха подальше дома, это не отдых!“ — пишут одни. „Не вижу паники совсем. Хургада даже подальше, все спокойно. Экскурсии в Израиль точно бы не брала. А так — война далеко. Как всегда, зимой понырять собираюсь“, — комментируют другие.