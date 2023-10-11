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11.10.2023, 07:00

Лететь или не лететь в Египет после атаки на Израиль?

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Комментарии ведущих туроператоров Эстонии
Hurghada
Hurghada
ФОТО: Kairi Prints

В связи с войной в Израиле сотни туристов из Эстонии, планировавших в ближайшее время свой отпуск в Египте, стали задаваться вопросами, лететь или все же отменять поездку. Как обстоят дела в Египте сейчас, объявил ли МИД Эстонии об опасности посещения этой страны, что думают туристические компании по поводу отдыха жителей Эстонии и можно ли вернуть деньги за туры? В материале RusDelfi.

В социальных сетях активно обсуждают возможность отдыха в Египте. „Ребята, оставайтесь от греха подальше дома, это не отдых!“ — пишут одни. „Не вижу паники совсем. Хургада даже подальше, все спокойно. Экскурсии в Израиль точно бы не брала. А так — война далеко. Как всегда, зимой понырять собираюсь“, — комментируют другие.

Но больше всего вопросов у тех, кто все же в ближайшее время планирует в Египет лететь, так как куплены билеты и туры. "Поездка на следующей неделе. Как-то страшновато, думаем, может перенести отдых?“

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RusDelfi
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