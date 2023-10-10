В связи с нападением на Израиль террористической организации ХАМАС, МИД Эстонии рекомендует избегать поездок в Израиль без крайней необходимости.

Министерство иностранных дел просит всех, кто на данный момент находится в Израиле, быть бдительными и следовать указаниям местных властей.

На данный момент МИДу известно о 60 гражданах Эстонии, находящихся на территории Израиля, из них 17 уже удалось покинуть страну.

По данным МИД Эстонии, на данный момент необходимости в эвакуации нет, воздушное пространство Израиля открыто, авиасообщение осуществляется, хотя и есть сбои.

Министерство находится в контакте со всеми гражданами, которые сообщили о себе.

Кроме того, МИД Эстонии призывает следовать инструкциям местных властей и тех, кто находится в соседних с Израилем странах, поскольку ситуация в Израиле может повлиять на поездки в его непосредственной близости.

МИД также рекомендует избегать поездок в Ливан. Всех, кто на данный момент находится в Израиле и Ливане и еще не сообщил об этом в эстонские органы, просят заполнить анкету на сайте https://reisitargalt.vm.ee/registreeri-reis/