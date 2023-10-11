Под пальмами и с видом на Балтийское море: тропический ресторан в Таллинне с крытой террасой, где не холодно даже зимой(3)
В Эстонии есть море, но в полной мере наслаждаться прогулками по побережью и любоваться закатами, сидя на террасах, мы можем только летом, потому что с приходом осени становится ветрено и холодно. Однако окунуться в атмосферу тропиков и бесконечных вечеринок можно даже зимой, потому что в Таллинне есть ресторан с застекленной террасой, пальмами и зеленью, а за витражными окнами — завораживающий вид на море, пишет GLOSS.
Ресторан KAI Resto находится прямо за Горхоллом, по адресу Mere pst 20C. Потолки здесь усеяны зеленой травой, днем залы наполняются солнечным светом, а в пятничные и субботние вечера зажигаются огни дискотек.
KAI Resto позиционируется как ресторан европейско-японской кухни, где на самом деле есть все: от суши до отменных морепродуктов. Чего только стоит нежнейший осьминог — самое популярное и любимое блюдо среди посетителей!
KAI Resto работает:
с понедельника по четверг с 17:00 до 00:00,
в пятницу с 17:00 до 02:00;
в субботу с 12:00 до 02:00 и в воскресенье с 12:00 до 00:00.