Под пальмами и с видом на Балтийское море: тропический ресторан в Таллинне с крытой террасой, где не холодно даже зимой

В Эстонии есть море, но в полной мере наслаждаться прогулками по побережью и любоваться закатами, сидя на террасах, мы можем только летом, потому что с приходом осени становится ветрено и холодно. Однако окунуться в атмосферу тропиков и бесконечных вечеринок можно даже зимой, потому что в Таллинне есть ресторан с застекленной террасой, пальмами и зеленью, а за витражными окнами — завораживающий вид на море, пишет GLOSS.