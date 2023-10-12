При свечах и приготовленный на огне: в Fotografiska пройдет ужин без электричества

Концепция Blackout dinner или ужина без электричества родилась в 2014 году в Копенгагене в ресторане Amass, когда там во время ужина пропало электричество. Однако ужин должен был продолжаться – гости провели вечер при свечах, наслаждаясь приготовленной на открытом огне едой.

Поэтому на один вечер в ресторане Fotografiska - на всем шестом этаже здания - полностью отключат электричество. Команда ресторана приготовит особенный ужин, используя дым, угли и живой огонь. При составлении меню пытались даже учесть, чтобы предыдущие этапы изготовления сырья проходили без использования электричества, насколько это возможно.

В этот раз ужин без электричества пройдет одновременно с Часом Земли - международной акцией, которая призывает на один час отказаться от использования электричества.Час Земли как раз приходится на 19 октября 20:30–21:30.



“Когда я составлял меню, то вновь поймал себя на мысле, насколько мы на кухне зависим от электричества. Блендеры, индукция, холодильники и т.д. Канули в лету овощи, выращенные не в парниках под лампами, мясники, работающие руками, производители напитков, которые закупоривают напитки вручную“, - говорит шеф-повар ресторана Fotografiska Реэтер Пихель.

На особенном ужине можно будет попробовать восемь различных блюд:

чай из цветов, выращенных в саду ресторана;

опаленная капуста, боттарга из сельдерея, маринованные лисички;

бобовый хлеб;

оркьетте, рваная тыква, песто из тыквенных семечек;

мидии, копченое масло Бер Монте, маринованный лук;

осетр, соус пиль-пиль, „ризотто“ из кольраби;

оленина на гриле, хлебный крем, гриль-овощи;

сабайон, сливы на гриле, крамбл с корицей.

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