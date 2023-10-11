МИД рассматривает возможность организации спецрейса для возвращения из Израиля граждан Эстонии

По данным МИД Эстонии, на сегодняшний день 19 граждан нашей страны нашли способ покинуть Израиль самостоятельно. Однако там до сих пор остаются еще 42 гражданина, которые уведомили эстонский МИД, хотели бы покинуть Израиль или рассматривают возможность выезда, но пока не нашли возможности это сделать.

МИД просит всех граждан Эстонии, находящихся в Израиле и желающих выехать, по возможности сообщить об этом Министерству иностранных дел и зарегистрировать свое пребывание в Израиле на сайте МИДа или отправив письмо на электронный адрес konsul@mfa.ee.

МИД Эстонии советует избегать поездок в Израиль. Всех находящихся в Израиля эстонских граждан просят быть бдительными и следовать указаниям местных властей. При необходимости консульская помощь доступна круглосуточно по телефону +372 5301 9999.

В Израиле постоянно проживают около 900 граждан Эстонии.