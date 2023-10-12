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12.10.2023, 07:00

Группа эстонских туристов застряла в Израиле: рейсы отменялись уже несколько раз, никто не знает, что делать

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Пеэтер Выcу и пастор Церкви Олевисте Юло Нийнемяги находятся в Иерусалиме и надеются, что в ближайшее время смогут улететь домой.
Пеэтер Выcу и пастор Церкви Олевисте Юло Нийнемяги находятся в Иерусалиме и надеются, что в ближайшее время смогут улететь домой.
ФОТО: Peeter Võsu | Erakogu

Из небольшой туристической группы эстонцев, отправившихся на прошлой неделе на конференцию в Израиль, двоим удалось вернуться домой, а остальные застряли в Иерусалиме, так как их рейс отменили, а другие авиакомпании их на борт не берут. "Люди в шоке и очень напуганы“, — рассказал один из туристов Пеэтер Высу.

„Один человек уехал прямо перед началом войны, еще одному удалось поменять билет, пока вылеты еще проходили“, - рассказывает Высу. Последние несколько дней он буквально висит на телефоне, пытаясь договориться с различными авиакомпаниями о том, чтобы их туристическую группу из одного списка пассажиров внесли в другой и выделили места в самолете.

„В посольстве сказали, что летает El Al (национальная авиакомпания Израиля - ред.), но билеты у них очень дорогие“, - сказал Высу. Изначально группа должна была возвращаться домой рейсом Lufthansa, но практически сразу после начала боевых действий авиакомпания приостановила все полеты в Израиль. Представители Lufthansa пытались перерегистрировать пассажиров на другие рейсы, но сделать это довольно сложно, поскольку или мест уже нигде нет, или планируемый рейс внезапно отменяется без какого-либо предупреждения. „Теперь мы надеемся только на то, что Turkish Airlines выполнит свое обещание и в начале следующей недели мы сможем улететь“.

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