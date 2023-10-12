Группа эстонских туристов застряла в Израиле: рейсы отменялись уже несколько раз, никто не знает, что делать(11)
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Из небольшой туристической группы эстонцев, отправившихся на прошлой неделе на конференцию в Израиль, двоим удалось вернуться домой, а остальные застряли в Иерусалиме, так как их рейс отменили, а другие авиакомпании их на борт не берут. "Люди в шоке и очень напуганы“, — рассказал один из туристов Пеэтер Высу.
„Один человек уехал прямо перед началом войны, еще одному удалось поменять билет, пока вылеты еще проходили“, - рассказывает Высу. Последние несколько дней он буквально висит на телефоне, пытаясь договориться с различными авиакомпаниями о том, чтобы их туристическую группу из одного списка пассажиров внесли в другой и выделили места в самолете.