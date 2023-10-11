11.10.2023, 18:31
Лучшие рестораны Эстонии: объявлены номинанты премии "Серебряная ложка"
ФОТО: | Kalev Lilleorg, Maksim Toome
3 ноября в Таллинне объявят победителей самого престижного в Эстонии гастрономического конкурса Silverspoon ("Серебряная ложка“).
Премия Silverspoon - самый известный эстонский гастрономический конкурс, выиграть который мечтают все эстонские рестораны и кафе. Торжественная церемония вручения ежегодной премии пройдет уже в 19 раз.
В этом году финалистами премии "Серебряная ложка 2023“ стали:
180° by Matthias Diether
NOA Peakoka Pool
Villa Wesset peakokasaal
La prima Pizza
Restoran Dominic
Tuljak
Merimetsa Resto
Horisont Restaurant
Horisont Bar
GOSPA restoran
Gallery Cafe
Orangerie Kohvik • Resto
Loulou restoran
Guru Restoran
Tchaikovsky
Rudolf
Lucca Restoran
Ugandi Resto
Art Priori Restoran
Parrot