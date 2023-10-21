Ужасный опыт в Дубровнике: как эстонских путешественников пытались обмануть в ресторане

Подозрение, что что-то не так, возникло после того, как к столику, за который сел турист и его семья, подошел официант. Это был молодой человек лет двадцати, плохо говоривший на английском языке. Он выглядел так, будто был пьян - задавал много ненужных вопросов и делал неприличные комплименты дочери туриста. Уже тогда эстонский путешественник засомневался, в хорошем ли месте он решил поужинать. Сначала семья заказала кувшин воды и литр местного вина. Правда, подозрительным было то, что нигде в меню не было указано стоимости вина. Когда турист уточнил цену у официанта, тот ответил: "Для вас я сделаю за 10-12 евро“. Семью эта цена устроила. Через пару минут официант вернулся и спросил, правильно ли он записал заказ. При этом он странно посмеивался себе под нос. Стало очевидно, что молодой человек не совсем адекватен.

Однажды вечером турист гулял в районе Лапад и решил здесь же поужинать. Он заметил два ресторана, между которыми стоял пожилой мужчина, завлекающий клиентов. Перед входом в один из ресторанов была вывеска, что при оплате наличными клиент получает 30-процентную скидку. Поскольку цены в городе очень высокие, турист решил воспользоваться предложением и остановить свой выбор на этом ресторане. Назывался он XO Bistro . На первый взгляд место казалось довольно приличным, в меню были представлены разнообразные блюда от пасты до стейков. Цены были высокими, но турист не особо беспокоился по этому поводу, поскольку рассчитывал на 30-процентную скидку.

Совсем недавно житель Эстонии первый раз в жизни побывал в Дубровнике, о котором слышал только восторженные отзывы. По приезде все действительно было изумительным: потрясающая природа, сказочная архитектура, 27 градусов тепла. Но, как выяснилось позже, у этого прекрасного города есть и обратная сторона. А именно - все очень дорого. В любом ресторане или бистро за второе блюдо приходилось выкладывать около 20-25 евро, а в некоторых случаях цена доходила даже до 40 евро. Кока-кола стоила 4-5 евро, не говоря уже об алкогольных напитках.

Принеся воду и вино, от стола официант не отошел, начав вслух рассуждать об экономической ситуации в Хорватии. Из его слов следовало, что цены такие высокие из-за того, что в стране недавно ввели евро. Туристу и его семье ничего не оставалось делать, как все это выслушивать. Когда официант закончил свой странный монолог, турист решил еще раз на всякий случай уточнить, действительно ли действует 30-процентная скидка при оплате наличными. "Да, мы здесь обманываем государство“, - засмеялся официант, принял заказ на еду и удалился.

"Да, мы здесь обманываем государство"

Пока семья пила вино, их 25-летняя дочь начала просматривать в интернете отзывы о ресторане, и оказалось, что все отзывы были крайне негативными и предостерегали туристов от посещения этого заведения. Например, одному клиенту подали абсолютно сырую курицу. Другому клиенту угрожали вызовом полиции, когда он захотел пожаловаться руководителю ресторана на отвратительную еду и обслуживание. Прочитав отзывы, всю семью туриста охватили негативные эмоции, им захотелось сразу же оттуда уйти. Естественно, никто не хотел есть сырое мясо и скандалить с официантами. Ведь люди ходят в ресторан, чтобы насладиться едой и хорошим обслуживанием. Было решено ограничиться вином и водой и отказаться от еды, тем более, что, по их мнению, на кухне даже не успели приступить к приготовлению заказанных ими блюд (прошло не более 3 минут, как официант принял у них заказ).

Двойная цена за напитки. Скидка оказалась всего лишь рекламным ходом

Турист подошел к стойке ресторана. Он сразу заметил, какая грязь была в помещении, которое соединяло ресторанную зону с кухней, где готовили заказы. Он сказал официанту, что хочет заплатить за вино и воду, а все другие заказы отменить. Официант выслушал и ответил, что должен сообщить об этом начальству. И тут начался скандал. После долгих споров туристу предъявили счет в 135 евро. Конечно же, эта сумма была не той, о которой изначально договорились – максимальная сумма должна была составлять 25–30 евро, ведь официант пообещал, что вино будет стоить максимум 12 евро. В счет была включена и вся заказанная семьей еда, хотя ее даже не подали на стол. Цена вина в счете составляла 24 евро, то есть в два раза больше, чем оговаривалось в самом начале.

Турист с этим счетом не согласился и заявил, что готов заплатить за напитки максимум 30 евро. При этом руководитель ресторана заметно нервничал и кричал, что „может пойти с клиентом за угол здания и показать ему пару приемов карате“. Иными словами, он угрожал туристу расправой. Они еще долго препирались, после чего турист оставил на стойке 35 евро и ушел. Вся его семья покинула ресторан в крайне негативных чувствах.

Стоит отметить, что в Дубровнике много хороших кафе и ресторанов, о которых туристы оставляют лишь позитивные отзывы и ставят высокие оценки.