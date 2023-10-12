Экспериментальное летнее кафе в Падизе стало местом круглогодичных ярких впечатлений

История созданного с душой места Padise Kastelli началась в 2019 году в качестве эксперимента по открытию летнего кафе, когда женщины Падизе решили не только вернуться к своим корням, но и воспользовались возможностью воплотить в жизнь свою давнюю мечту - открыть уникальное кафе, предлагающее особые впечатления своего родного края.



„У нас была смелая идея, но нам не хватало средств. Вдохновленные принципом повторного использования и экологическим мышлением, мы объединили разные элементы мебели и интерьера, чтобы получить уникальный результат. Помимо хорошей еды, посетители считают эту очаровательную деревенскую атмосферу одной из наиболее привлекательных сторон нашего места“, — рассказывает хозяйка заведения Хелеэн Вялба историю основания Padise Kastelli.





Построенное из известняка в середине 19-го века здание конюшни в последние годы получило совершенно новую жизнь, так что Padise Kastelli, что начиналось как летнее кафе, превратилось на сегодня в популярное место, где гости могут круглогодично получать яркие впечатления. „Посетители хотят развлечений и переживать отличные гастрономические впечатления в любое время года. Если делать свою работу от сердца, то гости даже издалека не побоятся приезжать сюда только ради вот этих впечатлений“, — говорит хозяйка о предприятии, которое готово принимать посетителей в любое время года.



В уникальном интерьере данного заведения можно не только посетить кафе, но здесь также проводятся самые разнообразные мероприятия – от свадеб и годовщин до семинаров и концертов. „Можно сказать, что сердца посетителей покорили тематические праздничные бранчи, концерты-ужины любимых отечественных артистов и увлекательные сезонные мастер-классы“, — приводит Вялба примеры тех своеобразных событий, которые проходят в этом примечательном месте.

