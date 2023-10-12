Экспериментальное летнее кафе в Падизе стало местом круглогодичных ярких впечатлений
Для владельцев некоторых кафе за пределами столицы осенне-зимний сезон может оказаться слишком сложным. Но хозяйка заведения Padise Kastelli однажды увидела нераскрытые возможности в здании старой конюшни в 50 км от Таллинна и решила создать такое место, где можно наслаждаться культурой и едой круглый год.
История созданного с душой места Padise Kastelli началась в 2019 году в качестве эксперимента по открытию летнего кафе, когда женщины Падизе решили не только вернуться к своим корням, но и воспользовались возможностью воплотить в жизнь свою давнюю мечту - открыть уникальное кафе, предлагающее особые впечатления своего родного края.
„У нас была смелая идея, но нам не хватало средств. Вдохновленные принципом повторного использования и экологическим мышлением, мы объединили разные элементы мебели и интерьера, чтобы получить уникальный результат. Помимо хорошей еды, посетители считают эту очаровательную деревенскую атмосферу одной из наиболее привлекательных сторон нашего места“, — рассказывает хозяйка заведения Хелеэн Вялба историю основания Padise Kastelli.
Построенное из известняка в середине 19-го века здание конюшни в последние годы получило совершенно новую жизнь, так что Padise Kastelli, что начиналось как летнее кафе, превратилось на сегодня в популярное место, где гости могут круглогодично получать яркие впечатления. „Посетители хотят развлечений и переживать отличные гастрономические впечатления в любое время года. Если делать свою работу от сердца, то гости даже издалека не побоятся приезжать сюда только ради вот этих впечатлений“, — говорит хозяйка о предприятии, которое готово принимать посетителей в любое время года.
В уникальном интерьере данного заведения можно не только посетить кафе, но здесь также проводятся самые разнообразные мероприятия – от свадеб и годовщин до семинаров и концертов. „Можно сказать, что сердца посетителей покорили тематические праздничные бранчи, концерты-ужины любимых отечественных артистов и увлекательные сезонные мастер-классы“, — приводит Вялба примеры тех своеобразных событий, которые проходят в этом примечательном месте.
Падизе может предложить впечатления и в осенне-зимний период
Уникальное сочетание красивой природы и культурного наследия Падизе предлагает разнообразные возможности для времяпрепровождения даже в осенне-зимний период. „Вокруг кафе проложены красивые и благоустроенные пешеходные тропы, где очень приятно красочной осенью провести время на природе всей семьей. На выходных любители культуры могут посетить монастырь Падизе, а перекусить вы сможете в нашем кафе. В то же время часто проходят различные культурные мероприятия в нашем народном доме, а в здании мызы недавно открылся новый спа-бутик“, — делится Вялба возможностями отдыха в этом регионе.
„В октябре в Padise Kastelli пройдут насыщенные местной приятной атмосферой осенняя ярмарка фестиваля Porikuu и семейный день, где хватит чем заниматься как детям, так и взрослым, а ближе к концу месяца у нас состоится концерт-ужин Вайко Эплика“, - рассказывает Вялба о ближайших событиях и подчеркивает, что и за пределами столицы в осенне-зимний период происходит много чего интересного.
Основное внимание местной еде и настоящим ярким впечатлениям
Меню кафе Padise Kastelli во многом вдохновлено окружающей природой, и для приготовления заявленных блюд используется много продуктов как крупных, так и мелких местных производителей. „В нашем кафе мы предлагаем множество экологичных и качественных продуктов от местных мелких производителей, которые также займут почетное место на осенней ярмарке Porikuu“, — подчеркивает Вялба.
Задуманная как семейное мероприятие осенняя ярмарка фестиваля Porikuu проводится в Padise Kastelli уже третий год. „Наша осенняя ярмарка вдохновлена общими ценностями местного бережливого сообщества — местным сырьем, переработкой отходов и экологически чистым мышлением. В субботу мы предложим программу для всей семьи, а также можно будет купить домашние заготовки и самые теплые в мире шерстяные носки“, - приглашает хозяйка кафе.