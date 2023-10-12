Пить или не пить: насколько вреден алкоголь в самолете?

Как никто не застрахован от неприятных попутчиков, так и никто не застрахован от недомогания после употребления алкоголя. Если вам станет плохо во время полета, самолету, возможно, придется совершить экстренную посадку, чтобы доставить вас в медицинское учреждение. В этом случае речь идет даже не о том, чтобы испортить путешествие другим пассажирам, а о том, что выпитый в воздухе бокал (или два) может поставить под угрозу вашу собственную жизнь.

Борьбу с чрезмерным употреблением алкоголя ведут и сами авиакомпании. Например, ближневосточные авиакомпании, такие как Royal Brunei Airlines, Saudi Arabian Airlines и EgyptAir, полностью запретили проносить алкоголь на борт своих самолетов. Turkish Airlines, в свою очередь, не предлагает алкоголь на внутренних рейсах, руководствуясь религиозными и культурными соображениями. В то же время многие европейские авиакомпании продолжают предлагать бесплатные напитки, сетуя на проступки недобросовестных пассажиров. Бортпроводники даже проходят специальную подготовку по работе с людьми в состоянии алкогольного опьянения. Как ни странно, эти же бортпроводники обучены элегантно подавать бокал шампанского.

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair, все чаще сталкивающаяся с „пьющими туристами“, публично призвала ограничить продажу алкоголя в аэропортах. Это делается в надежде сократить число пассажиров, которые садятся в самолеты уже подшофе.

Возможно, никто не возражал бы против неспешного времяпрепровождения под воздействием спиртных напитков, если бы оно не перерастало в порчу оборудования, кровавые конфликты, сексуальные домогательства, унижение персонала и даже убийства. Не раз самолеты падали, не долетев до пункта назначения, из-за инцидентов, вызванных выпившими пассажирами.

По данным исследования, проведенного в 2019 году маркетинговым агентством Fractl, около 8 из 10 пассажиров, достигших совершеннолетия, регулярно употребляют алкоголь во время полета. Еще большее количество хотя бы раз употребляли алкоголь во время авиаперелетов. При этом, как показало исследование, наиболее склонны к употреблению алкоголя молодые люди, которые, соответственно, чаще становятся причиной неприятных инцидентов в самолетах.

Понятно, что никто не хочет сознательно превращать свое путешествие и путешествие своих попутчиков в кошмар из-за нескольких бокалов вина. В то же время мы продолжаем выбирать бокал вина вместо зеленого чая, не задумываясь о последствиях. Но могут ли быть последствия?

Психиатр Брайан Кассмасси рассказал газете The Washington Post, что фактическая концентрация алкоголя в крови во время полета такая же, как и на земле, но люди могут сильнее ощущать побочные эффекты, поскольку уровень кислорода в крови несколько ниже. Он отмечает, что при пониженном уровне кислорода люди могут пьянеть быстрее и острее ощущать последствия алкогольного опьянения.

Перелет также усиливает обезвоживание. Поэтому специалисты рекомендуют пить больше воды, но ни в коем случае не алкогольные напитки, которые еще больше обезвоживают организм. В частности, следует избегать таких напитков, как красное вино или пиво. Если уж мы заговорили о пиве, то нельзя не упомянуть, что после его употребления вам, скорее всего, придется постоянно стоять в очереди в туалет, чего стюардессы не позволят сделать в зоне повышенной турбулентности, а это может привести даже к очень неприятной ситуации.

Алкоголь также может усугубить так называемую морскую болезнь или кинетоз. Поэтому тем, кто страдает от тошноты во время полета, следует полностью отказаться от алкоголя.

С другой стороны, тем, кто пьет под предлогом боязни полетов, следует помнить, что алкоголь является депрессантом, а не антидепрессантом. Поэтому кажущийся успокаивающим бокал красного вина может иметь обратный эффект – вызвать чувство тревоги. А чрезмерное употребление алкоголя может способствовать проявлению не самых лучших качеств – да, мы говорим о непреодолимом желании высказаться, погрозить кулаком, приставать и иным образом беспокоить и угрожать окружающим.

Деструктивный пассажир, понятно, может не только подвергнуть опасности окружающих и нанести вред своему здоровью, но и испортить себе поездку. Ситуаций множество: опоздание на следующий рейс, общение с полицией, потеря вещей, денег и документов.

Традиция употребления алкоголя в полете почти так же стара, как и сама коммерческая авиация. Хотя сегодня трудно представить себе полный запрет на употребление алкоголя в самолетах, стоит вспомнить, что идея запрета курения, ставшая сегодня нормой, в свое время тоже казалась нереальной.