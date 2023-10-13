Свет дошагал и до Риги: на берегу озера откроется мультимедийный „Сад света“ для всей семьи

„Сад света“ — это популярный международный проект на открытом воздухе, который состоит из освещенных скульптур и экспозиций, звуковых установок и световых проекций. Последние технологии и эффекты на мультимедийном рынке, а также более 500 тысяч LED-ламп заставляют оживить сюжет популярных сказок.

По сюжету, сама сказка „Белоснежна и семь гномов“ учит детей и взрослых дружбе, сотрудничестве и взаимном уважении. Лучшее время для посещения светового шоу - вечером или ночью, когда тьма создает романтическую атмосферу.

„Сад света“ сотрудничает с международной компанией „S4 Lights“, которая является лидером в мире на рынке мультимедийного освещения. Они работают с такими компаниями, как „Disneyland“, „SeaWorld“ и „Silver Dollar“. Выставки ежегодно проходят в разных столицах Европы. В этом году сказочные шоу состоятся в четырех столицах Восточной Европы: Рига, Будапешт, Белград и Бухарест.

— Наш проект основан на известных сказках, таких как „Белоснежна, „Алиса в стране чудес“, „Питер Пан“, „Смурфы“ и многих других произведениях. Наша щель - принести улыбки лицам детей и их родителей. Чтобы достичь этого, мы стараемся использовать самые лучшие технологии в мире. Наши выставки посетили почти полтора миллиона человек и мы очень рады, что именно в этом году мы познакомимся с Ригой, - отметил представитель „Сада Света“ Михал Чойнацки.

Выставка будет открыта ежедневно в течение четырех месяцев, включая выходные и праздничные дни. „Сад света“ находится в Межапарке по адресу Ostas prospekts 11.

Предварительная продажа билетов доступна на официальном сайте выставки. В следующем году проект доедет и до Эстонии.