В Доме Хопнера начнется новый курс лекций по истории Таллинна
Таллинн меняется постоянно. И вовсе не из страха, что город затопит Озерный старец. Просто он как возникал стихийно почти тысячу лет назад, так и остается переменчивым, как морской ветер, который подарил ему свой свежий и живой характер. Давайте заглянем вместе в лечебницы и посольства, в кинотеатры и в храмы, в дом президента и Дом радио, проследим маршрут первого конного трамвая и путь создания уникального северного модерна. Попробуем призвать на помощь историю и фантазию, чтобы прожить несколько столетий вместе с городом, который никогда не будет достроен...
Встречи-лекции с обширным визуальным материалом будут проводиться в каминном зале Дома Хопнера начиная со 2 ноября один раз в неделю по четвергам. Начало в 18.00. Продолжительность каждой лекции – два академических часа. Курс платный (включает восемь лекций и три экскурсии). Основные лекторы: таллиннские гиды Эдуард-Пауль Кольхоф, Марина Дунаева, Наталья Сааль и Артур Модебадзе.
Дополнительная информация и регистрация: ljagu.roman@gmail.com. Телефон: 56 156 522.
Лекции:
2 ноября 2023 г. в 18.00
Лекция „Таллиннские двери“
Лектор: Марина Дунаева
Немного узнать хозяина дома позволяет... входная дверь. Это и сейчас актуально, а уж в давние времена дверь говорила входящим о доме и его владельцах куда больше, чем теперь. Надо лишь уметь прочесть ее „послания“. Что означает форма, размер и декор двери? О чем говорят гербы и знаки на ней? В чем особенность исторических дверей Старого Таллинна? Рассмотрим самые старые, самые красивые и самые необычные двери города, двери церквей, знаменитых домов, гильдий, а также уникальную дверь, что некогда закрывала друг от друга Верхний и Нижний город.
9 ноября 2023 г. в 18.00
Лекция „Таллиннские богадельни, лечебницы и больницы“
Лектор: Эдуард-Пауль Кольхоф
Как люди болели и старели в Средние века, когда не было современной социальной системы, пенсий, больниц, аптек, сиделок, как не было дотаций на лекарства, аппаратной диагностики и элементарного парацетамола? Как наука изначально рождалась в монастырях, так и медицина, и социальная помощь были уделом священнослужителей. Кто населял богадельню Святого духа? Что осталось от лепрозория святого Иоанна? Какие церкви и монастыри в Таллинне и в Эстонии держали больницы? Наконец, чем конкретно страждущим и болящим могли помочь святая Гертруда и святая Елизавета?
16 ноября 2023 г. в 18.00
Лекция „От конки до трамвая. История общественного транспорта в Таллинне“
Лектор: Эдуард-Пауль Кольхоф
Таллиннскому трамваю в этом году 135. Но, как Таллинн никогда не будет достроен, так и трамвайное движение в столице Эстонии никогда не знает покоя: одна линия своих трамваев так и не дождалась, другая нежданно получила мощный импульс, третья то ли временная, то ли насовсем. А куда и откуда шел самый первый трамвай? Когда лошадей заменило электричество? Какой марки были первые автобусы? Сколько остановок было на первой регулярной автобусной линии и куда она вела? И не забудьте купить билет – путешествие в историю не стоит совершать зайцем!
23 ноября 2023 г. в 18.00
Лекция „Говорит и показывает Таллинн“
Лектор: Наталья Сааль
Что связывает телерадиовещание Эстонии с таллиннским Средневековьем, балетом и даже кабаре? Какие уникальные передачи мы видели в эфире ЭТВ: от Юрия Лотмана до Урмаса Отта? О чем соврал своим читателям Сергей Довлатов? Как путешествовала по городу Телебашня? Что было в эфире до Радио 4, которое в этом году отмечает 30-летний юбилей? И, наконец, какое отношение к радиовещанию в Эстонии имеет знаменитый ныне расследователь Христо Грозев?
30 ноября 2023 г. в 18.00
Лекция „Таллиннская архитектура в стиле модерн“
Лектор: Эдуард-Пауль Кольхоф
Вместе исследуем корни, из которых растет причудливый и уникальный цветок северного модерна — архитектурного стиля, который во многом и по сей день формирует „лицо“ ряда городов Эстонии. В нем переплелись не только декоративные и конструктивные элементы, но также и влияния Австрии и Германии, Латвии и Финляндии. Архитекторы из Хельсинки, Риги, Петербурга и Ревеля вдохновенно творили новый образ города тогда еще новорожденного ХХ столетия, не ведая о приближающихся штормах войны. Однако обе мировые войны чудом пощадили в Таллинне самые выдающиеся жемчужины модерна.
7 декабря 2023 г. в 18.00
Лекция „Здания посольств в Старом Таллинне“
Лектор: Марина Дунаева
Недавно в прессе писали о малышке, которая появилась на свет „между Китаем и Украиной“, в машине скорой помощи, которая мчалась в Таллинне по Нарвскому шоссе, проезжая посольства обоих государств. Действительно, каждое посольство — небольшой клочок территории той или иной страны. И многие из них расположены в Старом городе. Когда они у нас появились и как выбирали месторасположение? Имеет ли значение экстерьер дома, виды из окон, история здания? Не мешает ли представителям Канады привидение Серой дамы? Кто и почему подарил особняк посольству Финляндии?
14 декабря 2023 г. в 18.00
Лекция „Таллиннские кинотеатры“
Лектор: Марина Дунаева
Когда в Таллинн прибыл свой „человек с бульвара Капуцинов“ и началась история местного кино и кинотеатров? Чем отличались кинотеатры прошлого от современных? Какие из них уцелели до наших дней, а от каких осталась только память – порой самая неожиданная? Какие фильмы крутили в старинных „синематографах“? Наконец, какой из старых кинотеатров приходится тезкой автору лекции? Был в Таллинне и такой! А был и другой, по сей день связанный со зрелищными искусствами, где не только показывали кино, но и снимали. И снимают до сих пор!
21 декабря 2023 г. в 18.00
Лекция „Дом, в котором жил Константин Пятс“
Лектор: Артур Модебадзе
Речь пойдет, конечно, не об одном доме. Поговорим о местах, хуторах и дворцах, связанных с именем первого президента Эстонской Республики. Где он родился, где был его любимый хутор и почему особняк на Домберге Пятс передал Финскому государству? Как с летней резиденцией президента Эстонии был связан глава товарищества „Братья Елисеевы“? И почему нельзя не затронуть устройство тюрем, концлагерей и сумасшедших домов, кладбища и могилы, съемные комнаты и казармы, а также многое другое?
Экскурсии
11 ноября 2023 г. в 13.00
Экскурсия „Достопримечательности Татарской улицы“
Гид: Эдуард-Пауль Кольхоф
Сбор на троллейбусной остановке Vabaduse väljak (по направлению в город)
Старинная улица со странным названием, известная со Средних веков, некогда представительная и респектабельная, чьи названия до 19 столетия неизменно были связаны с... водой. Благополучная улочка между пустошами, которая неумолимо вела... на эшафот! А сегодня хранит предания о фешенебельном укладе старинного житья, который чудом сохранился в самом центре Таллинна: совсем рядом он людный и шумный, здесь – тихий и размеренный, будто время остановилось, чтобы пригласить на прогулку и показать, словно лучшую посуду для гостей, свои исторические сокровища.
25 ноября 2023 г. в 13.00
Экскурсия в Доме новостей ERR
Гид: Наталья Сааль
Сбор у входа в Uudistemaja (Крейцвальди 14)
Закрытое и малодоступное царство новостей становится весьма гостеприимным для званых гостей. Хотите увидеть и услышать, как рождаются новости для радио и телевидения? Попасть в святая святых новостной журналистики, где создается самый актуальный информационный контент? Заглянуть в студию, которая напоминает скорее пульт управления полетом космического корабля? Рискнете встать к микрофону и услышать свой голос в наушниках? Говорят, для многих это становится настоящим испытанием! А вот уютное кафе Дома новостей наверняка порадует любого посетителя.
3 декабря 2023 г. в 11.00
Экскурсия „Утраченные святыни“
Гид: Марина Дунаева
Сбор у магазина „Каннике“ (Реймани 9)
Город преображается постоянно: еще вчера пустое пространство заполнилось новым зданием, а на месте привычной постройки вдруг зябко зияет пустырь. И тоже ненадолго. Но память хранит образы значимых строений, когда-то очень важных для города и горожан. Одни помним мы сами, другие стали сокровищами истории и краеведения, достойными того, чтобы открывать их заново, пусть вызывая образы лишь в своем воображении, сопоставляя названия улиц по давно исчезнувшим объектам, угадывая за словами силуэты и очертания старины.
В ходе экскурсии запланировано посещение церкви. Участникам рекомендуется иметь при себе немного наличных для пожертвования.