В Доме Хопнера начнется новый курс лекций по истории Таллинна

Таллиннскому трамваю в этом году 135. Но, как Таллинн никогда не будет достроен, так и трамвайное движение в столице Эстонии никогда не знает покоя: одна линия своих трамваев так и не дождалась, другая нежданно получила мощный импульс, третья то ли временная, то ли насовсем. А куда и откуда шел самый первый трамвай? Когда лошадей заменило электричество? Какой марки были первые автобусы? Сколько остановок было на первой регулярной автобусной линии и куда она вела? И не забудьте купить билет – путешествие в историю не стоит совершать зайцем!

Как люди болели и старели в Средние века, когда не было современной социальной системы, пенсий, больниц, аптек, сиделок, как не было дотаций на лекарства, аппаратной диагностики и элементарного парацетамола? Как наука изначально рождалась в монастырях, так и медицина, и социальная помощь были уделом священнослужителей. Кто населял богадельню Святого духа? Что осталось от лепрозория святого Иоанна? Какие церкви и монастыри в Таллинне и в Эстонии держали больницы? Наконец, чем конкретно страждущим и болящим могли помочь святая Гертруда и святая Елизавета?

Немного узнать хозяина дома позволяет... входная дверь. Это и сейчас актуально, а уж в давние времена дверь говорила входящим о доме и его владельцах куда больше, чем теперь. Надо лишь уметь прочесть ее „послания“. Что означает форма, размер и декор двери? О чем говорят гербы и знаки на ней? В чем особенность исторических дверей Старого Таллинна? Рассмотрим самые старые, самые красивые и самые необычные двери города, двери церквей, знаменитых домов, гильдий, а также уникальную дверь, что некогда закрывала друг от друга Верхний и Нижний город.

Встречи-лекции с обширным визуальным материалом будут проводиться в каминном зале Дома Хопнера начиная со 2 ноября один раз в неделю по четвергам. Начало в 18.00. Продолжительность каждой лекции – два академических часа. Курс платный (включает восемь лекций и три экскурсии). Основные лекторы: таллиннские гиды Эдуард-Пауль Кольхоф, Марина Дунаева, Наталья Сааль и Артур Модебадзе.

23 ноября 2023 г. в 18.00

Лекция „Говорит и показывает Таллинн“

Лектор: Наталья Сааль

Что связывает телерадиовещание Эстонии с таллиннским Средневековьем, балетом и даже кабаре? Какие уникальные передачи мы видели в эфире ЭТВ: от Юрия Лотмана до Урмаса Отта? О чем соврал своим читателям Сергей Довлатов? Как путешествовала по городу Телебашня? Что было в эфире до Радио 4, которое в этом году отмечает 30-летний юбилей? И, наконец, какое отношение к радиовещанию в Эстонии имеет знаменитый ныне расследователь Христо Грозев?



30 ноября 2023 г. в 18.00

Лекция „Таллиннская архитектура в стиле модерн“

Лектор: Эдуард-Пауль Кольхоф

Вместе исследуем корни, из которых растет причудливый и уникальный цветок северного модерна — архитектурного стиля, который во многом и по сей день формирует „лицо“ ряда городов Эстонии. В нем переплелись не только декоративные и конструктивные элементы, но также и влияния Австрии и Германии, Латвии и Финляндии. Архитекторы из Хельсинки, Риги, Петербурга и Ревеля вдохновенно творили новый образ города тогда еще новорожденного ХХ столетия, не ведая о приближающихся штормах войны. Однако обе мировые войны чудом пощадили в Таллинне самые выдающиеся жемчужины модерна.

7 декабря 2023 г. в 18.00

Лекция „Здания посольств в Старом Таллинне“

Лектор: Марина Дунаева

Недавно в прессе писали о малышке, которая появилась на свет „между Китаем и Украиной“, в машине скорой помощи, которая мчалась в Таллинне по Нарвскому шоссе, проезжая посольства обоих государств. Действительно, каждое посольство — небольшой клочок территории той или иной страны. И многие из них расположены в Старом городе. Когда они у нас появились и как выбирали месторасположение? Имеет ли значение экстерьер дома, виды из окон, история здания? Не мешает ли представителям Канады привидение Серой дамы? Кто и почему подарил особняк посольству Финляндии?

14 декабря 2023 г. в 18.00

Лекция „Таллиннские кинотеатры“

Лектор: Марина Дунаева