13.10.2023, 17:45
ФОТО и ВИДЕО | Готовимся к Хеллоуину! В Ярвамаа есть целое поле никому не нужных тыкв(12)
У шоссе рядом с поселком Аркма в волости Тюри (Ярвамаа) можно увидеть огромное поле ярких тыкв. Если вы думаете, что их вот-вот соберут, то это не так.
Все эти тыквы останутся на поле - они станут удобрением, поскольку хутор Луйге в Вильяндимаа, занимавшийся их выращиванием, уже полностью выполнил свои заказы. В этом году урожай был такой большой, что с оставшимися на поле тыквами просто нечего делать. В итоге было решено их оставить на поле и затем перекопать вместе с землей.