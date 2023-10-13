ФОТО и ВИДЕО | Готовимся к Хеллоуину! В Ярвамаа есть целое поле никому не нужных тыкв

Все эти тыквы останутся на поле - они станут удобрением, поскольку хутор Луйге в Вильяндимаа, занимавшийся их выращиванием, уже полностью выполнил свои заказы. В этом году урожай был такой большой, что с оставшимися на поле тыквами просто нечего делать. В итоге было решено их оставить на поле и затем перекопать вместе с землей.