Зима близко: ожидать ли возвращения санитарных ограничений во время поездок?

Новый вариант вируса COVID-19 вызвал рост числа госпитализаций и побудил правительства запустить кампании по ревакцинации, пишет Euronews.

Придётся ли грядущей зимой вновь надевать маски в самолётах и в общественном транспорте? Как пассажирам защитить себя от новой вспышки заболевания?

Пирола: что представляет собой новый штамм?

Новый вариант BA.2.86, получивший название пирола – мутировавшая разновидность омикрона, которая сейчас активно распространяется в США и Европе.

Пиролу выявили в августе, а по состоянию на 18 сентября было секвенировано 137 случаев в 15 странах, включая Австралию, Канаду, Данию, Францию, Германию, Израиль, Японию, Португалию, ЮАР, Южную Корею, Испанию, Швецию, Швейцарию, Великобританию и США.

Британское правительство подчёркивает, что это лишь небольшое число случаев. Поэтому ещё предстоит выяснить, насколько трансмиссивным и чреватым осложнениями является новый вариант.

„Пока нет никаких оснований полагать, что BA.2.86 с большей вероятностью увеличит долю тяжёлых форм заболевания, чем другие циркулирующие подвиды омикрона“, – отмечает профессор Сьюзан Хопкинс, главный медицинский советник Агентства по безопасности здоровья Великобритании (UKHSA).

Власти ведут мониторинг новых вариантов, а также разрабатывают вакцины против них, если таковые понадобятся.

Что делать, если у вас появились симптомы?

Правительство Великобритании рекомендует при наличии симптомов респираторной инфекции и высокой температуры избегать контактов с уязвимыми людьми и по возможности оставаться дома.

Если это невозможно, вам следует соблюдать социальную дистанцию и рекомендации по предотвращению передачи инфекции другим людям.

В Великобритании в преддверии зимы стартовала кампания по вакцинации людей старше 65 лет, входящих в клиническую группу риска, а также тех, кто проживает под одной крыше с людьми из уязвимых категорий.

Начиная с этой недели, бустерные дозы можно также получить во Франции, причём состав вакцины был обновлён для борьбы с недавно появившимися вариантами.