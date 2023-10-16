AirBaltic эвакуирует из Израиля граждан стран Балтии, в том числе десять эстонцев

Сегодня в 7.55 из Риги в Тель-Авив вылетел специальный рейс для эвакуации граждан Латвии, Эстонии и Литвы. Все 148 мест в самолете из Израиля будут заполнены. Пока желающих больше нет.

Из Риги в Тель-Авив самолет тоже не летит пустым — туда отправились 86 пассажиров, в том числе — граждане Израиля. С какими целями, авиакомпания не уточняет.

В минувшую среду МИД Эстонии сообщил, что в сотрудничестве с другими странами ищет возможность организовать платный спецрейс для желающих покинуть Израиль. По данным МИД, 19 граждан нашли способ покинуть Израиль. По состоянию на среду в Израиле все еще находились 42 гражданина, которые сообщили МИДу, что хотели бы покинуть страну или рассматривают возможность выезда, но пока не нашли для этого возможности.

О спецрейсе было объявлено в минувший четверг, а в пятницу стало известно, что начальная цена авиабилета выросла с 290 евро до 340 евро.

В авиакомпании пояснили, что сумма согласована с МИД Латвии. В AirBaltic отметили, что это специальный рейс, а не регулярный. В авиакомпании добавили, что ситуация в Израиле непредсказуема, поэтому обстоятельства, связанные с организацией рейса, могут измениться за короткий период времени, и организаторам эвакуации необходимо адаптироваться к ситуации.

МИД Эстонии советует избегать поездок в Израиль без острой необходимости. Всех пребывающих в Израиле граждан Эстонии просят быть бдительными и следовать указаниям местных властей. При необходимости консульская помощь доступна круглосуточно по телефону +372 5301 9999.