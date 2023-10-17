Сигаретный бычок прямо в яичнице? Чем удивил тематический бранч в Fotografiska

Ресторан при галерее Fotografiska, отмеченный гидом „Мишлен“ проводит бранчи каждое воскресенье, но этот был особенным, так как он посвящен конкретной выставке. Обычно Fotografiska создает в честь каждой выставки сезонные коктейли, которыми можно насладиться в баре, а тут целый бранч.

В меню бранча входит приветственный напиток, хлебная корзина, первое, набор из пяти небольших основных блюд и десерт. В качестве приветственного напитка предлагается либо бокал шампанского, либо Кровавая Мэри. К сожалению, кофе - для многих самый важный утренний напиток - в стоимость меню не входит, зато каждый может сам заказать себе подходящий кофе на свой вкус.

Открывается бранч самым „инстаграмным“ блюдом - яичницей с сигаретным бычком, на которую сверху щедро высыпаны специи, от чего создается ощущение, что тарелку кто-то использовал как пепельницу. Блюдо не для брезгливых, хотя на самом деле все гигиенические нормы соблюдены - сигаретный бычок, конечно же, не использованный, а оторван от сигареты, а „пепел“ - очень даже вкусный набор соли, перца и других специй.

Блюдо вдохновлено одной из самых известных работ Майлза Олдриджа, на которой изображен затушенная в яичница сигарета со следами розовой губной помаде на фильтре. Версия от ресторана Fotografiska очень похожа на оригинал, но с вкусовой точки зрения - обычная глазунья, хотя на фотографиях смотрится отлично. В общем, друзья в соцсетях оценят.

На этом прямые референсы к творчеству Олдриджа в бранче заканчиваются, если не считать попкорна в морковном хумусе. Однако остальное меню, хотя и не такое красочное, как было обещано, поражает удивительным сочетанием вкусов, которые на первый взгляд плохой идеей. Например, эскабече из свеклы с сыром рикотта или желеподобное яйцо, сделанное на пару.