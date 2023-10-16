Peetri Pizza открыла свой первый ресторан в Риге и ориентируется на весь Балтийский регион

С начала октября на улице Бривибас в центре Риги работает первый в Латвии ресторан Peetri Pizza & Pasta, где по оригинальным рецептам готовят наиболее популярные и продаваемые в Эстонии пиццы. Новый ресторан работает на основании договора франшизы.

„Мы крупнейшая сеть ресторанов в Эстонии, и у нас есть амбиции стать крупнейшей сетью в странах Балтии“, - сказал руководитель Peetri Pizza Марко Плейатс. В ближайшие пять лет компания хочет открыть в Латвии еще около 10 ресторанов и уже смотрит в сторону Литвы.

По словам Плейатса, за последние недели несколько латвийских торговых центров пригласили их стать арендаторами: „Посещающие Эстонию жители Латвии уже знают наш бренд“.

Поскольку жители Латвии предпочитают есть на месте в ресторане, ресторан Peetri Pizza там больше среднего – 80 квадратных метров. В меню также есть паста. По словам Плейатса, в Эстонии у компании тоже есть шесть ресторанов, где помимо пиццы подают еще и пасту.

Peetri Pizza – основанное в 1990 году местное предприятие – крупнейшая сеть пиццерий в Эстонии и первопроходец местной культуры потребления пиццы. Всего в Эстонии 55 ресторанов Peetri Pizza и родственной сети Pappa Pizza. В прошлом году они продали 2,2 миллиона пицц, а в этом году планируют продать 2,5 миллиона.