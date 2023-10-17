Война Израиля с ХАМАС: безопасно ли сейчас ездить в Турцию, Египет и Иорданию?
Израиль продолжает обстреливать сектор Газа, в котором проживает более 2 млн человек, после того как 7 октября боевики группировки ХАМАС напали на еврейское государство.
Теракт, совершённый ХАМАС, унёс жизни более 1400 человек в Израиле. В результате ответных израильских бомбардировок в Газе погибло почти 2700 человек.
МИД Эстонии советует избегать поездок в Израиль. Всех находящихся в Израиля эстонских граждан просят быть бдительными и следовать указаниям местных властей. При необходимости консульская помощь доступна круглосуточно по телефону +372 5301 9999.
Кроме того, путешественникам следует также проявлять осторожность при посещении некоторых районов граничащих с Израилем стран. Рассказываем, что необходимо знать, если вы запланировали поездку в Египет, Иорданию или Турцию.
Ситуация в Египте
Хотя Египет имеет общую границу с сектором Газа и Израилем через Синайский полуостров, страна не втянута в конфликт.
Многие призывают к открытию пограничного перехода Рафах для того, чтобы палестинцы из Газы, лица с двойным гражданством или просто иностранцы могли уехать в безопасное место, но в настоящее время КПП закрыт.
Что касается международных поездок, то границы Египта остаются открытыми, а авиакомпании и операторы пакетных туров продолжают работу в стране в обычном режиме.
Рейсы в Египет не проходят через воздушное пространство Израиля и пока не пострадали от конфликта.
Большинство крупных городов и основных туристических объектов Египта расположены вдали от границы с Израилем и сектором Газа.
Ближайший них – пляжный курорт Шарм-эш-Шейх, при этом до границы с Израилем более двух с половиной часов езды, а до границы с сектором Газа – более пяти часов.
Каир, Александрия, Хургада и Луксор расположены ещё дальше.
Рекомендуется сохранять бдительность и соблюдать осторожность на туристических и религиозных объектах, а также в местах массового скопления людей в Александрии, где недавно египетский полицейский застрелил двух израильских туристов и египетского гида.
Некоторые страны ЕС настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок в провинцию Северный Синай, граничащую с Израилем и сектором Газа, включая дорогу Таба-Суэц.
Иордания „открыта для туристов“
Иордания имеет общую границу с Израилем и Западным берегом реки Иордан (одна из оккупированных палестинских территорий), а также с Сирией.
Большинство туристических направлений в Иордании остаются незатронутыми нынешним кризисом, а рейсы в аэропорты Аммана и Акабы продолжают выполняться в обычном режиме.
Совет по туризму Иордании опубликовал заявление, в котором подчёркивается, что страна является „безопасным и гостеприимным направлением для туристов со всего мира“. „Наша приверженность обеспечению безопасности и благополучия всех посетителей остаётся непоколебимой“, – говорится в заявлении.
Поэтому, если вы забронировали пакетный отдых и решили отменить тур, вам вряд ли вернут деньги.
Турция: вдали от войны
Некоторые путешественники высказывают опасения по поводу отдыха в Турции, несмотря на то, что эта страна не имеет общей границы с Израилем и находится на расстоянии 879 км от еврейского государства.
Война Израиля против ХАМАС никак не влияет на поездки в Турцию.
Туристические центры, включая Стамбул, Анталию и Каппадокию, а также прибрежные курорты остаются незатронутыми конфликтом, а авиакомпании работают в обычном режиме. Рекомендуется отказаться от поездок в любую точку в радиусе 10 км от границы с Сирией, а также от всех поездок в Сирнак и провинцию Хаккари, кроме самых необходимых.