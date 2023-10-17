Война Израиля с ХАМАС: безопасно ли сейчас ездить в Турцию, Египет и Иорданию?

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа, в котором проживает более 2 млн человек, после того как 7 октября боевики группировки ХАМАС напали на еврейское государство.

Теракт, совершённый ХАМАС, унёс жизни более 1400 человек в Израиле. В результате ответных израильских бомбардировок в Газе погибло почти 2700 человек.

МИД Эстонии советует избегать поездок в Израиль. Всех находящихся в Израиля эстонских граждан просят быть бдительными и следовать указаниям местных властей. При необходимости консульская помощь доступна круглосуточно по телефону +372 5301 9999.

Кроме того, путешественникам следует также проявлять осторожность при посещении некоторых районов граничащих с Израилем стран. Рассказываем, что необходимо знать, если вы запланировали поездку в Египет, Иорданию или Турцию.

Ситуация в Египте

Хотя Египет имеет общую границу с сектором Газа и Израилем через Синайский полуостров, страна не втянута в конфликт.

Многие призывают к открытию пограничного перехода Рафах для того, чтобы палестинцы из Газы, лица с двойным гражданством или просто иностранцы могли уехать в безопасное место, но в настоящее время КПП закрыт.

Что касается международных поездок, то границы Египта остаются открытыми, а авиакомпании и операторы пакетных туров продолжают работу в стране в обычном режиме.

Рейсы в Египет не проходят через воздушное пространство Израиля и пока не пострадали от конфликта.

Большинство крупных городов и основных туристических объектов Египта расположены вдали от границы с Израилем и сектором Газа.

Ближайший них – пляжный курорт Шарм-эш-Шейх, при этом до границы с Израилем более двух с половиной часов езды, а до границы с сектором Газа – более пяти часов.

Каир, Александрия, Хургада и Луксор расположены ещё дальше.

Рекомендуется сохранять бдительность и соблюдать осторожность на туристических и религиозных объектах, а также в местах массового скопления людей в Александрии, где недавно египетский полицейский застрелил двух израильских туристов и египетского гида.