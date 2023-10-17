„Uneversum. Ритмы и пространства“: в Таллинне пройдет выставка, посвященная времени и пространству для сна

„Восприятие времени постоянно меняется. Так, культурный критик Джонатан Крэри пишет, что капиталистическое мышление влияет на наш стиль жизни, а нон-стоп-общество принуждает нас к постоянной активности и потреблению. Мы сокращаем количество сна, чтобы выжить в обществе, которое превозносит высокую продуктивность, активность и скорость, – говорит куратор Сандра Нуут. – На выставке предметы повседневности демонстрируются рядом с дизайнерскими проектами и произведениями искусства – чтобы передать знания о том, как виделись и переосмысливались время и пространство, отведенные для сна, и как это перекликается с нашим сегодняшним опытом. Есть на выставке и такие работы, в которые посетители смогут войти, например, инсталляция Хельги Шмид „До циркадиана“ (2018), в которой можно ощутить воздействие звука и света, прислушаться к ритмам своего тела“.

Выставка „Ритмы и пространства“ исследует сложные отношения между радикальными идеями и обычной, повседневной жизнью через пространство, окружающую среду и время, предназначенные для сна, и через измерение времени. На выставке экспонируются посвященные времени и пространству для сна работы как зарубежных, так и эстонских дизайнеров, начиная с трактовок более чем столетней давности и заканчивая видениями будущего.

Идее современной спальни не более двухсот лет, а понятие усталости не использовалось в науке до 1860-х годов. Однако уже в конце XIX века ученые заговорили об эпидемии усталости. В 1943 году в журнале Time архитектор и изобретатель Р. Бакминстер Фуллер высказал весьма странную мысль о сне: „Сон – не что иное, как плохая привычка“. К сегодняшнему дню мы наряду с мониторингом, улучшением и повышением эффективности всего прочего добились и дигитального измерения и тщательного мониторинга нашего сна. В промежутке остаются 1960-е и 1970-е годы, когда ряд дизайнеров попытались критически переосмыслить жилую среду, сделав ее более гибкой и соответствующей более мобильному образу жизни.