„Uneversum. Ритмы и пространства“: в Таллинне пройдет выставка, посвященная времени и пространству для сна
27 октября в Эстонском музее прикладного искусства и дизайна (ETDM) открывается выставка „Uneversum. Ритмы и пространства“, рассматривающая пространство и время, предназначенные для сна.
„Восприятие времени постоянно меняется. Так, культурный критик Джонатан Крэри пишет, что капиталистическое мышление влияет на наш стиль жизни, а нон-стоп-общество принуждает нас к постоянной активности и потреблению. Мы сокращаем количество сна, чтобы выжить в обществе, которое превозносит высокую продуктивность, активность и скорость, – говорит куратор Сандра Нуут. – На выставке предметы повседневности демонстрируются рядом с дизайнерскими проектами и произведениями искусства – чтобы передать знания о том, как виделись и переосмысливались время и пространство, отведенные для сна, и как это перекликается с нашим сегодняшним опытом. Есть на выставке и такие работы, в которые посетители смогут войти, например, инсталляция Хельги Шмид „До циркадиана“ (2018), в которой можно ощутить воздействие звука и света, прислушаться к ритмам своего тела“.
Выставка „Ритмы и пространства“ исследует сложные отношения между радикальными идеями и обычной, повседневной жизнью через пространство, окружающую среду и время, предназначенные для сна, и через измерение времени. На выставке экспонируются посвященные времени и пространству для сна работы как зарубежных, так и эстонских дизайнеров, начиная с трактовок более чем столетней давности и заканчивая видениями будущего.
Идее современной спальни не более двухсот лет, а понятие усталости не использовалось в науке до 1860-х годов. Однако уже в конце XIX века ученые заговорили об эпидемии усталости. В 1943 году в журнале Time архитектор и изобретатель Р. Бакминстер Фуллер высказал весьма странную мысль о сне: „Сон – не что иное, как плохая привычка“. К сегодняшнему дню мы наряду с мониторингом, улучшением и повышением эффективности всего прочего добились и дигитального измерения и тщательного мониторинга нашего сна. В промежутке остаются 1960-е и 1970-е годы, когда ряд дизайнеров попытались критически переосмыслить жилую среду, сделав ее более гибкой и соответствующей более мобильному образу жизни.
„Сегодняшние связанные со сном идеи не являются яркими образами будущего, как это было во второй половине прошлого века, и они разнонаправленны. Современные технологии, вторичное использование и мастерство соединены в них с личным опытом, наукой, фантазией и чувствами, – говорит куратор. – Например, Норман Орро в своей работе „Органическая машина шума“ (2023) исследует, как мы относимся к звуку и шуму в результате недосыпания“.
Одна из самых впечатляющих работ выставки – уже упоминавшаяся инсталляция дизайнера Хельги Шмид „До циркадиана“ (2018). Одной из отправных точек проекта стал наш нынешний кризис времени. До XV века время воспринималось как размеренный поток, но после смены эпох, когда в широкое обращение стали входить механические часы, начался процесс десинхронизации между социальной конструкцией времени и естественными ритмами. Исследования показывают, что люди в западных обществах все больше ощущают давление времени и жалуются на его нехватку.
Созданная Хельгой Шмид инсталляция – это и пространство, и часы одновременно. Двенадцать минут здесь означают целые сутки, которые длятся 24 часа, каждая минута приравнена к двум часам. Свет и звук связаны с фазами состояния нашего организма: яркий синий тон нас активизирует, интенсивный красно-оранжевый вызывает сонливость, а темнота усыпляет.
Многие из тех, кто в 1970–1980-е годы ходил в детский сад, ощутят радость узнавания при виде кровати (1983), которую Нийна Эйги спроектировала для детского сада Piilupesa в рыболовецком колхозе имени Кирова, или созданного Хелле Ганс кроватного модуля (1978) для спальни в детском саду Trall пярнуского KEK-а.
Постмодернистский символический объект, каковым является детский сад Piilupesa, спроектированный Адо Эйги, можно сравнить с волшебным замком: у здания имелись башни на крыше, арочные окна, стеклянные веранды, внутренние балконы, колоннады – архитектурная форма была перенесена и в дизайн интерьера. Интерьер оформила Нийна Эйги, по рисункам которой была изготовлена также мебель на заказ: в каждом спальном блоке в форме домика четыре кровати, где дети разом и вместе, и отдельно.
Кроватный модуль для спальни, созданный Хелле Ганс, появился в период, когда ряд дизайнеров пытались переосмыслить жилую среду, сделав ее более гибкой и лучше отвечающей все более убыстряющемуся темпу жизни. Для достижения этой цели Хелле Ганс использовала в спальне детского сада Trall пярнуского KEK-а модульность: кровати можно задвигать друг в друга, как ящики, и во время бодрствования остается больше места для игр.
В качестве интересного примера модульности на выставке представлены фотографии дизайнерских работ Джо Коломбо, посвященных дому будущего, – например, „Кровать-кабриолет“ (1969), вписанная в жилое пространство машина, которая создает дневную и ночную среду соответственно. Чтобы создать атмосферу приватности и затемнить спальную зону, можно опустить желтый навес.
Все эти связанные со сном пространства и ритмы можно исследовать в Эстонском музее прикладного искусства и дизайна до 28 января.
Выставку сопровождает разнообразная программа для посетителей:
27.10 Беседа с Хельгой Шмид и Тынисом Юргенсом. Беседу модерирует куратор Сандра Нуут.
23.11 Беседа с Кярт Оявеэ и Норманом Орро.
Для школьных групп предлагается связанное с выставкой музейное занятие „Включи! Выключи!“, дополнительная информация: https://www.etdm.ee/haridus
„Uneversum“ – совместный проект, в рамках которого проводятся выставки в Эстонском музее прикладного искусства и дизайна, Музее театра и музыки и Музее здоровья.