ФОТО | Пятница 13-ое в Fotografiska: выставка Роджера Баллена пробирает до мурашек
В пятницу, 13 октября в Fotografiska состоялось открытие ретроспективы всемирно известного фотографа и художника Роджера Баллена. Выставка „Мир глазами Роджера Баллена“ - это премьера работ художника в музеях Fotografiska. На открытии гостям представилась уникальная возможность познакомиться с автором, принять участие в дискуссии и экскурсии по выставке.
В работах Роджера Баллена можно обнаружить элементы разных художественных направлений, таких как ар-брю, примитивизм и сюрреализм, однако его уникальный стиль имеет и собственное название - “ballenesque“. Его творчество не всегда воспринимается легко - в фотографиях, рисунках и инсталляциях Баллен использует множество элементов, которые могут вызвать дискомфорт у зрителей. В преимущественно черно-белых работах художник активно использует старинные предметы, животных, пугающе реалистичных кукол, маски и изображения людей. Баллен связывает подобную реакцию на свое творчество со свойственной людям привычкой приписывать смыслы природным явлениям. “Люди считают это мрачным, потому что оно затрагивает что-то, что мы в себе подавляем. В природе нет такого понимания темноты, разделение на свет и тьму есть только в человеческом обществе“, - объясняет Баллен.
На открытии выставки в Таллинне присутствовал и сам художник, он также принял участие в нескольких мероприятиях: вечером на открытии выставки художник поделился с гостями собственными мыслями о своих работах, также на прошлой неделе состоялась беседа художника с студентами Эстонской художественной академии, прошел мастер-класс для начинающих фотохудожников, в кинотеатре „Sõprus“ были показаны короткометражные фильмы Роджера Баллена с комментариями Тристана Приймаги, а также прошла экскурсия по выставке вместе с автором и возможностью купить его книгу и взять автограф.
Художник Роджер Баллен защитил две докторские диссертации. Он родился в США, но с начала 1980-х годов проживает в Южной Африке, в Йоханнесбурге. Он начинал с документирования в четких черно-белых снимках жизни маргинализированных белых жителей Южной Африки в отдаленных районах страны в конце эпохи апартеида. С 1995 года творчество Баллена приняло направление провокативного комбинирования реальности и воображения. Выставка в Fotografiska предоставляет уникальную возможность понаблюдать за развитием творческого пути Баллена на протяжении пяти десятилетий - представленные работы отражают трансформацию фотографа в художника, переосмыслившего границы фотографии как жанра. В Fotografiska Tallinn представлены 90 работ Баллена - фотографии, рисунки, картины и фильмы. Выставка будет открыта до середины января 2024 года.
Fotografiska, располагающаяся в творческом городке Теллискиви - это творческая среда, в которой встречаются фотография, культура и искусство. Здание открыто ежедневно и до позднего вечера, в нем постоянно представлено 3-4 разнохарактерных экспозиций. Ежегодно вниманию эстонской публики представляется более десятка выставок работ разных фотохудожников и жанров фотографии. Fotografiska - это современная среда, предлагающая множество эмоций и впечатлений. В здании располагается ресторан, награжденный “Зеленой звездой“ Мишлен, кафе, сад, разбитый на крыше, винный бар и магазин. В Fotografiska еженедельно проводятся образовательные, развлекательные и развивающие мероприятия.