ФОТО | Пятница 13-ое в Fotografiska: выставка Роджера Баллена пробирает до мурашек

В работах Роджера Баллена можно обнаружить элементы разных художественных направлений, таких как ар-брю, примитивизм и сюрреализм, однако его уникальный стиль имеет и собственное название - “ballenesque“. Его творчество не всегда воспринимается легко - в фотографиях, рисунках и инсталляциях Баллен использует множество элементов, которые могут вызвать дискомфорт у зрителей. В преимущественно черно-белых работах художник активно использует старинные предметы, животных, пугающе реалистичных кукол, маски и изображения людей. Баллен связывает подобную реакцию на свое творчество со свойственной людям привычкой приписывать смыслы природным явлениям. “Люди считают это мрачным, потому что оно затрагивает что-то, что мы в себе подавляем. В природе нет такого понимания темноты, разделение на свет и тьму есть только в человеческом обществе“, - объясняет Баллен.

На открытии выставки в Таллинне присутствовал и сам художник, он также принял участие в нескольких мероприятиях: вечером на открытии выставки художник поделился с гостями собственными мыслями о своих работах, также на прошлой неделе состоялась беседа художника с студентами Эстонской художественной академии, прошел мастер-класс для начинающих фотохудожников, в кинотеатре „Sõprus“ были показаны короткометражные фильмы Роджера Баллена с комментариями Тристана Приймаги, а также прошла экскурсия по выставке вместе с автором и возможностью купить его книгу и взять автограф.