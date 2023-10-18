ВИДЕО | Самолет завис в воздухе: пассажир заснял странную оптическую иллюзию
Пассажир самолета, пролетавший над Сан-Франциско, заметил из иллюминатора другой самолет, буквально зависший в воздухе. Видеоролик, опубликованный в соцсетях, привлек внимание пользователей, которые задались вопросом о причине неподвижности самолета, пишет „Моя Планета“.
Необычное явление называется параллакс — это наблюдаемое смещение объекта, вызванное изменением точки зрения наблюдателя. По словам пилотов, такое происходит, когда два самолета заходят на посадку одновременно, но один из них движется медленнее. „Самолет намного легче, чем тот, с которого снимал пассажир, поэтому он будет лететь намного медленнее — к тому же может быть сильный встречный ветер, а значит, и движение над землей будет меньше“, — объясняют эксперты.
В Сан-Франциско такую оптическую иллюзию можно увидеть даже чаще. Здесь существует процедура, при которой, если оба самолета видят друг друга, они могут приземлиться с меньшим боковым расстоянием, чем требуется по общепринятым правилам. Однако расстояние между бортами все равно будет не меньше 2,7 км.