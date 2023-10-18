ВИДЕО | Самолет завис в воздухе: пассажир заснял странную оптическую иллюзию

Необычное явление называется параллакс — это наблюдаемое смещение объекта, вызванное изменением точки зрения наблюдателя. По словам пилотов, такое происходит, когда два самолета заходят на посадку одновременно, но один из них движется медленнее. „Самолет намного легче, чем тот, с которого снимал пассажир, поэтому он будет лететь намного медленнее — к тому же может быть сильный встречный ветер, а значит, и движение над землей будет меньше“, — объясняют эксперты.