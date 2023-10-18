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18.10.2023, 08:59

ФОТО | Незабываемое путешествие по Германии: на паровозе - по „Свиному хвостику“

 
Deutsche Welle
ФОТО: Matthias Meier | Scanpix, Matthias Meier

Железная дорога Вутахтальбан в Шварцвальде богата крутыми поворотами, поэтому в народе и на местном диалекте давно прозвана „Свиным хвостиком“ (Sauschwänzlebahn).

Бизенбахский виадук (Biesenbach-Viadukt) в Шварцвальде был построен в конце XIX века. Его длина составляет более 250 метров при высоте в 24 метра, рассказывает Deutsche Welle.

Когда-то он вместе со всей 60-километровой железной дорогой Вутахтальбан (Wutachtalbahn) имел военно-стратегическое значение, а сейчас здесь катают туристов на таком музейном поезде со старым паровозом.

Этот маршрут посреди ландшафтов Шварцвальда считается одним из самых красивых в Германии. Ежегодное число пассажиров Вутахтальбана составляет около 100 тысяч человек.

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