ФОТО | Незабываемое путешествие по Германии: на паровозе - по „Свиному хвостику“

Бизенбахский виадук (Biesenbach-Viadukt) в Шварцвальде был построен в конце XIX века. Его длина составляет более 250 метров при высоте в 24 метра, рассказывает Deutsche Welle.

Когда-то он вместе со всей 60-километровой железной дорогой Вутахтальбан (Wutachtalbahn) имел военно-стратегическое значение, а сейчас здесь катают туристов на таком музейном поезде со старым паровозом.

Этот маршрут посреди ландшафтов Шварцвальда считается одним из самых красивых в Германии. Ежегодное число пассажиров Вутахтальбана составляет около 100 тысяч человек.