18.10.2023, 08:59
ФОТО | Незабываемое путешествие по Германии: на паровозе - по „Свиному хвостику“
ФОТО: | Scanpix, Matthias Meier
Железная дорога Вутахтальбан в Шварцвальде богата крутыми поворотами, поэтому в народе и на местном диалекте давно прозвана „Свиным хвостиком“ (Sauschwänzlebahn).
Бизенбахский виадук (Biesenbach-Viadukt) в Шварцвальде был построен в конце XIX века. Его длина составляет более 250 метров при высоте в 24 метра, рассказывает Deutsche Welle.
Когда-то он вместе со всей 60-километровой железной дорогой Вутахтальбан (Wutachtalbahn) имел военно-стратегическое значение, а сейчас здесь катают туристов на таком музейном поезде со старым паровозом.
Этот маршрут посреди ландшафтов Шварцвальда считается одним из самых красивых в Германии. Ежегодное число пассажиров Вутахтальбана составляет около 100 тысяч человек.