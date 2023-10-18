Такую Палангу видели немногие – по дорожкам и тропам к необычным местам курорта

Совсем рядом находится парк литовских сказок, привлекающий не только сетью дорожек, но и нетрадиционными решениями - в парке можно „пощупать“ сказку и послушать ее. Этот парк занимает почти два гектара. Чтобы он был привлекателен для отдыхающих разного возраста, там привели в порядок инфраструктуру – разбили новые тропы, оборудовали освещение, расставили скамейки.

Знакомство с историей курорта в XIX и XX вв. она рекомендует начать с пешей прогулки по тропам парка Бируте. Пруды, столетние сосновые боры и декоративные элементы напоминают здесь настоящую сказку. Трудно поверить, что когда-то здесь было болото, которое позже превратили в один из красивейших парков Северной Европы. В построенном в 1897 г. дворце сейчас находится Музей янтаря.

„Паланга тесно связана с историей графов Тышкевичей, которые были основоположниками современной курортной культуры в Литве. Историю семьи графов рассказывают сохранившиеся до наших дней здания – роскошный дворец Тышкевичей, легендарный курзал и виллы, хранящие секреты многих известных людей. Старые жители Паланги говорят, что над мансардой в своей вилле София Хорватайте-Тышкевичене оборудовала тайную зеркальную комнату и проводила там спиритические сеансы, а недалеко в отдельной вилле жила любовница графа“, – рассказала Кмитене.

В Паланге тесно переплетаются современная жизнь и богатая история города. Чтобы лучше познакомиться с курортом, хотя бы один или несколько дней посвятите пешим прогулкам по тропам.

Пахнущая соснами осень, радующая теплом и солнцем, - это излюбленное время отдыха для людей, ведущих активный образ жизни и семей с детьми. У Паланги для всех есть предложение – от прогулки по нетленным следам графов Тышкевичей и расслабляющего отдыха в СПА до активных развлечений и культурных мероприятий“, – сказала глава Палангского центра информации для туристов Раса Кмитене.

„Можно смело сказать, что Паланга никогда не спит – несмотря на то, что больше всего людей съезжается сюда летом, литовцы и иностранцы, которые ищут качественные услуги, приезжают сюда в разное время года.

В центр отсюда лучше всего идти по аллее Любви – это ухоженная тропа вдоль моря, по которой можно ходить пешком и ездить на велосипеде. По деревянным дорожкам вы быстро попадете в дюны, остановитесь и полюбуйтесь на море.

Если вы хотите найти природный уголок, от пирса идите в другую сторону – по аллее Наглиса в сторону Швянтои и вы дойдете до горы Наглиса. Согласно легенде, эту дюну высотой 15 м на берегу моря своими руками насыпала жена воина Наглиса. Сегодня эта гора – популярное место прогулок, где слышен шум моря, а тысячелетние тайны надежно хранит белый песок.

Когда-то аллея Наглиса шла через дюны. Позже территорию засадили соснами. По рассказам старых жителей курорта, в работах по озеленению участвовали все жители. Сегодня аллея Наглиса проходит по сосновому бору.

Около Ванагупе вы найдете ведущую к морю тропу Палангос Лино, по ней к морю могут попасть не только пешеход, но и инвалиды на колясках. Есть и дорожка для слепых и слабовидящих. На пляже около этой тропы есть дорожка, ведущая до самой воды.

Бегуны могут бегать по проходящей по бору тропе Лабритис - от Паланги до Кунигишкес. Эта тропа переплетается с Морской тропой длиной 1400 км, которая начинается в Ниде и проходит через все три страны Балтии. Говорят, что эту тропу пока не преодолел ни один человек.

У каждого уголка Паланги - своя история

„У каждого объекта в Паланге – даже у знакомой всем ул. Й.Басанавичюса или пирса – есть своя история, известная немногим отдыхающим. Когда Тышкевичи еще только вынашивали идею курорта, тогдашний бульвар был длиной всего несколько сот метров, он утопал в песке, рядом проходила железная дорога,по которой на судна возили кирпичи с завода Тышкевичей. Благородные дамы и господа, чтобы не перепачкать одежду, доезжали до пирса на „конке“ – рельсовом трамвая, который тянули лошади“, – рассказала Кмитене.

Она призывает гостей курорта не боятся уходить за пределы известных маршрутов, и познакомиться с другими местами Паланги. Вы сами удивитесь, узнав, сколько интересного вас ждет.

„Немалая часть посетителей курорта еще не открыли для себя многие чудесные уголки города, но мы рады, что в наш центр обращается больше людей – одни спрашивают о достопримечательностях и мероприятиях, другие отправляются на экскурсию с профессиональными экскурсоводами. Мы в нашем центре предлагает 6 уникальных экскурсий. Они тематические, но на всех вы сможете иными глазами взглянуть на Палангу Palangą и ближе познакомиться с ее интересной историей“, – сказала Кмитене.