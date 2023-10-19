Страны Персидского залива планируют запустить единую визу

Идея запустить визу, которая позволила бы путешествовать в персидском регионе без ограничений, появилась еще в мае, во время выставки Arabian Travel Market 2023. К проекту подключились Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман, пишет портал 34travel.me.

Пока непонятно, станет новая виза дополнением к существующим или полностью заменит их. Также неизвестно, как она будет работать. Все предложения должны рассмотреть к декабрю 2023-го. Тогда же и займутся реализацией проекта.

„Мы стремимся повысить туристический статус стран Персидского залива, обогатить нашу национальную экономику и удовлетворить желания нашего народа“, – говорит министр наследия и туризма Омана Салим бен Мохаммед Аль Махруки.