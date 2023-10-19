Движение поездов Elron в восточном направлении нарушено

„Из-за дерева, упавшего на линии электропередачи, могут возникнуть задержки в восточном направлении, а также цепные задержки до устранения неполадок в инфраструктуре“, - сказал руководитель отдела коммуникаций Elron Кристо Мяэ.

Из-за сбоя в инфраструктуре отправление поезда Нарва - Таллинн (маршрут 021), который должен был отправиться в 9:51, будет задержано на 15-20 минут.

Elron возмещает стоимость поездки, если поезд задерживается на 30 минут и более. Для получения компенсации необходимо заполнить форму возврата на сайте компании.

Оперативную информацию об изменении расписания можно получить на сайте Elron или по бесплатному телефону 616 0245.