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19.10.2023, 10:05

Движение поездов Elron в восточном направлении нарушено

 
Из-за сбоя в инфраструктуре нарушено движение поездов на линии Таллинн-Нарва
Из-за сбоя в инфраструктуре нарушено движение поездов на линии Таллинн-Нарва
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Из-за сбоя в инфраструктуре на участках Сонда – Кабала и Сонда – Кивиыли нарушено движение пассажирских поездов в восточном направлении. Задерживаются поезда Нарва - Таллинн (маршрут номер 223), отправившийся сегодня в 7:02, и Таллинн - Нарва (маршрут номер 220), отправившийся в 6:55.

„Из-за дерева, упавшего на линии электропередачи, могут возникнуть задержки в восточном направлении, а также цепные задержки до устранения неполадок в инфраструктуре“, - сказал руководитель отдела коммуникаций Elron Кристо Мяэ.

Из-за сбоя в инфраструктуре отправление поезда Нарва - Таллинн (маршрут 021), который должен был отправиться в 9:51, будет задержано на 15-20 минут.

Elron возмещает стоимость поездки, если поезд задерживается на 30 минут и более. Для получения компенсации необходимо заполнить форму возврата на сайте компании.

Оперативную информацию об изменении расписания можно получить на сайте Elron или по бесплатному телефону 616 0245.

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