Интерес жителей Эстонии к путешествиям не угасает: все поездки на осенние каникулы распроданы

„Несмотря на то, что экономическая ситуация, казалось бы, не способствует активным тратам на путешествия, мы всё равно наблюдаем самый высокий интерес жителей Эстонии к путешествиям в течение нашей 15-летней работы на рынке. Такие направления как Гран-Канария и Тенерифе, были в основном распроданы ещё весной. И даже известная обилием своих предложений Турция уже полностью распродана“, описывает ситуацию Елена Гавронски, руководитель по продажам и маркетингу TEZ TOUR. Первые пакетные туры на некоторые направления доступны начиная с ноября. Лучший выбор дат, направлений и отелей доступен с февраля следующего года. Учитывая растущий спрос, TEZ TOUR стремится найти возможности для увеличения предложения.

„Одной из причин, которая, возможно, объясняет происходящее на рынке, является то, что более сложные экономические условия пока не повлияли на туристический сектор. Большая часть наших клиентов покупает пакетные туры на основе раннего бронирования, то есть за 6-9 месяцев до даты поездки. Мы также видим, что покупательские привычки жителей нашей страны активно меняются: сейчас они предпочитают не столько горячие предложения, сколько тщательно спланированный отдых в заблаговременно выбранном отеле и люди готовы платить за то, чтобы отдых полностью соответствовал ожиданиям,“ объясняет Гавронски изменения, происходящие на рынке.

Согласно данным TEZ TOUR, положительную роль играет также хорошая доступность финансовых услуг, то есть возможность оплаты путешествия в рассрочку или с помощью кредита. Плюсом стала также гибкость в продолжительности путешествия, так как сегодня отдыхающие из Эстонии могут выбирать продолжительность поездки например в Турцию от 3 до 16 дней. „Ожидания эстонских туристов в отношении качества услуг выросли за последние годы, и это распространяется на весь период путешествия, начиная с момента прибытия в аэропорт и заканчивая моментом возвращения в Таллинн после отпуска. Мы поддерживаем наших клиентов на протяжении всего путешествия, оказывая любую помощь на месте. В современном мире это имеет большую ценность, и это подтверждается высоким спросом“, подытожила Гавронски.