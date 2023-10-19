Таллиннский аэропорт не обращает внимания на непогоду: взлетная полоса - это самый ухоженный участок дороги в Эстонии длиной почти четыре километра

„Таллиннский аэропорт к приходу зимы готов!“ - заверила пресс-секретарь аэропорта Маргот Холтс.



„Наша важнейшая задача - поддерживать посадочные полосы чистыми от снега и льда, чтобы самолеты могли безопасно приземляться. Первый снегопад, а также обычный снег и лед, работе аэропорта никак не мешают, поскольку наша команда, занимающаяся обслуживанием посадочных полос, работает круглосуточно и всегда готова выйти на полосу“, - рассказала она.



По словам Маргот, зимой случаются ситуации, когда снегопад влияет на движение самолетов - это происходит во время экстримальных погодных условий. Например, во время чрезвычайно сильного снегопада или ледяного дождя. Тогда может так случиться, что посадочная полоса будет временно закрыта на снегоуборочные работы.



„Я осмелюсь утверждать, - добавила в конце Маргот, - что взлетная полоса Таллиннского аэропорта - это самый ухоженный участок дороги в Эстонии длиной почти четыре километра.“