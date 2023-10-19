Летевший в Москву самолет совершил незапланированную посадку в Вильнюсе

Читатели delfi.lt прислали в редакцию фотографии с сайта flightradar24, на которых было зафиксировано прибытие самолета из Антальи: сначала он сделал петлю между Вильнюсом и Каунасом, а потом сел в литовской столице. После полуночи самолет турецкой авиакомпании Southwind Airlines вылетел из Вильнюса в Москву.



„У одной из пассажирок начались проблемы со здоровьем, поэтому самолет совершил незапланированную посадку в Вильнюсе. Вызывали скорую, которая оказала необходимую помощь. Позже самолет отправился в Москву“, – сказал пресс-секретарь Литовских аэропортов Тадас Повилаускас.



Читатели, написавшие в редакцию Delfi, обратили внимание на сам самолет – это Boeing 777, самый большой двухмоторный самолет этой компании и один из самых больших пассажирских самолетов в мире.

“Я видел, как он взлетал, очень много было шума, я глянул на flightradar, там показало, что это самый большой Boeing 777 и он летит в Москву. Так туда пускают такие самолеты?“ – удивлялся один читатель.

Компания „Воздушная навигация“ сказала Delfi, что самолет и перевозчик зарегистрированы в Турции.



„На этот авиалайнер ограничения не распространяются. Это была аварийная посадка из-за здоровья пассажира“, - сказала глава компании Ингрида Нуобаре.

Она прибавила, что санкции ЕС распространяются только на самолеты, зарегистрированные в РФ и на самолеты граждан РФ, исключение делают на случай аварийной посадки.



