БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Наесться досыта за 5 евро: самые дешевые заведения общепита в Эстонии

Хотите вкусно поесть, но не платить за это бешеные деньги? Журналист издания Maaleht решил проехаться по популярным эстонским кафе и столовым, где вторые блюда едва ли помещаются на тарелку, но оставляют неизгладимые впечатления даже у самых искушенных гурманов.

Как такое возможно? Я стою на рынке на Балтийском вокзале в Таллинне и глазам не верю - передо мной на прилавке лежит мясной пирожок стоимостью 3,50 евро. Буквально сегодня утром в своем родном поселке Кадрина я ел пирожок, который стоил 1,50 евро - то есть более чем в два раза дешевле, чем в столице. При этом мяса в том пирожке было намного больше. Такое расхождение в ценах не является чем-то исключительным, я сталкивался с этим много раз, когда искал места, где можно поесть по приемлемым ценам.

Неправильное меню

"Те, кто приезжают сюда впервые, застывают перед меню, долго присматриваются, а затем спрашивают, правильно ли здесь всё указано, — рассказывает Яна Куусемяэ, руководитель организации питания Центра профессионального образования Кехтна. Их бистро славится фантастическими ценами. Например, свиные рулетики в томатном соусе стоят 2 евро, жареная свиная печень - 1,70 евро, тушеные говяжьи щечки - 2,40 евро.

Многие посетители, никогда прежде здесь не бывавшие, до последнего не верят, что такое возможно. Возможно! И никаких подвохов! Правда, чтобы быть совсем честным, нужно отметить, что это всё же цены только на мясные блюда, за гарнир нужно платить отдельно: отварной картофель - 0,40 евро, вареный пастернак - 0,70 евро.

Заказав второе блюдо, я удивился еще больше - оно было таким большим, что еле помещалось на тарелке. Это были очень вкусная говяжья щечка, жареная печень, пастернак и перец. И за всё это я заплатил 4,80 евро!

Бистро настолько известно, что около двенадцати часов к нему выстраивается очередь. Люди приезжают даже из Таллинна.