Не пропустите! В субботу в Таллиннском ботаническом саду начинается фестиваль тыквы

„Тыква – это овощ, который одинаково хорошо подходит для супа, салата, варенья, соленого пирога и сладкого торта. Его семена съедобны, а самые искусные даже ферментируют из мякоти вино. Из-за этих превосходных свойств тыква заслуживает большего внимания, и именно поэтому поздняя осень в Таллиннском ботаническом саду посвящена тыкве“, – сказала методист Таллиннского ботанического сада и куратор фестиваля тыквы Элико Петсер. „Приглашаем посетителей приготовить впечатляющие блюда из тыквы и поискать новые вкусы для обеденного стола“.

На уроках садовода и мастер-классах вы можете узнать, что такое патиссон, бутылочная тыква, декоративная тыква, люфа или кабачок. По выходным можно принять участие в мастер-классах по поделкам, где изготавливаются тыквы из различных материалов.

Выставочные тыквы выросли и cозрели под присмотром садовников Таллиннского ботанического сада. Пополнение также поступило из Южной Эстонии.

Подробнее о выращивании тыкв вы можете узнать на экскурсиях: 22.10, 28.10 и 29.10 с 13:00 до 14:00 состоится „Урок садовода“ под руководством Аве Виснапуу, старшего садовника Таллиннского ботанического сада, которая выращивала тыквы.

21.10 и 04.11 с 11:30 до 12:30 состоится экскурсия на русском языке, которую проведет Мария Струкова.

Мастер-классы по изготовлению тыквы для детей и взрослых пройдут: 21.10, 22.10, 28.10, 29.10, 04.11 и 05.11 с 12:00 до 15:00 под руководством Пилле Херманн.

По воскресеньям с 13:00 до 15:00 аквагрим для детей, а в субботу, 4 ноября, с 13:00 до 14:30 мастер-класс по фруктовому дизайну.

Фестиваль тыквы также обращается к традициям Хэллоуина, уходящего корнями в далекие времена, когда согласно кельтским обычаям провожают свет и празднуют конец лета и начало нового года.