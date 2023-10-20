Не пропустите! В субботу в Таллиннском ботаническом саду начинается фестиваль тыквы
Начиная с этой субботы, то есть с 21 октября по 5 ноября, в Таллиннском ботаническом саду пройдет фестиваль тыквы, где будут представлены интересные сорта тыквы, а также состоятся экскурсии и мастер-классы на эстонском и русском языках. По выходным в кафе Пальмового дома предложат блюда из тыквы. Среди тех, кто поделится рецептом блюда из тыквы, и тех, кто придет в костюме, вдохновленном тыквой, будут разыграны призы.
„Тыква – это овощ, который одинаково хорошо подходит для супа, салата, варенья, соленого пирога и сладкого торта. Его семена съедобны, а самые искусные даже ферментируют из мякоти вино. Из-за этих превосходных свойств тыква заслуживает большего внимания, и именно поэтому поздняя осень в Таллиннском ботаническом саду посвящена тыкве“, – сказала методист Таллиннского ботанического сада и куратор фестиваля тыквы Элико Петсер. „Приглашаем посетителей приготовить впечатляющие блюда из тыквы и поискать новые вкусы для обеденного стола“.
На уроках садовода и мастер-классах вы можете узнать, что такое патиссон, бутылочная тыква, декоративная тыква, люфа или кабачок. По выходным можно принять участие в мастер-классах по поделкам, где изготавливаются тыквы из различных материалов.
Выставочные тыквы выросли и cозрели под присмотром садовников Таллиннского ботанического сада. Пополнение также поступило из Южной Эстонии.
Подробнее о выращивании тыкв вы можете узнать на экскурсиях: 22.10, 28.10 и 29.10 с 13:00 до 14:00 состоится „Урок садовода“ под руководством Аве Виснапуу, старшего садовника Таллиннского ботанического сада, которая выращивала тыквы.
21.10 и 04.11 с 11:30 до 12:30 состоится экскурсия на русском языке, которую проведет Мария Струкова.
Мастер-классы по изготовлению тыквы для детей и взрослых пройдут: 21.10, 22.10, 28.10, 29.10, 04.11 и 05.11 с 12:00 до 15:00 под руководством Пилле Херманн.
По воскресеньям с 13:00 до 15:00 аквагрим для детей, а в субботу, 4 ноября, с 13:00 до 14:30 мастер-класс по фруктовому дизайну.
Фестиваль тыквы также обращается к традициям Хэллоуина, уходящего корнями в далекие времена, когда согласно кельтским обычаям провожают свет и празднуют конец лета и начало нового года.
Чтобы фестиваль тыквы стал более радостным и запоминающимся, участник фестиваля может прийти в костюме, вдохновленном тыквой. Каждую неделю среди всех, кто придет в костюмах, будет разыгрываться один семейный билет, один годовой абонемент и сувениры Таллиннского ботанического сада. Для участия в конкурсе нужно опубликовать свою фотографию в костюме в своей story в Instagram или Facebook, отметив аккаунт Таллиннского ботанического сада @botaanikaaed или отправив фотографию на адрес aed@botaanikaaed.ee.
В рамках фестиваля Таллиннский ботанический сад приглашает любителей кулинарии поделиться любимым рецептом блюда из тыквы. Сфотографируйте блюдо из тыквы и отправьте его вместе с рецептом на адрес aed@botaanikaaed.ee. Среди всех опубликовавших рецепты в Facebook будет разыгран годовой абонемент в Таллиннский ботанический сад.
Вход на фестиваль по обычному билету Таллиннского ботанического сада. Таллиннский ботанический сад открыт каждый день с 11:00 до 16:00.
Регистрация на экскурсии и мастер-классы по адресу https://bit.ly/kõrvitsafestival.