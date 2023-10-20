От каблуков до кроссовок, от узких рубашек с галстуком до рубашек-поло: авиакомпания SkyUp Airlines представила новую форму экипажа
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines, представившая в 2021 году новый, революционный вариант формы бортпроводников, заменив юбки-карандаш на стильные и удобные оранжевые костюмы, теперь представила совершенно новую форму для бортпроводников-мужчин и обновила женскую форму с рубашками-поло. Поддерживая родину авиакомпании, новая мужская униформа создана украинскими дизайнерами и производится в Украине, городе Чернигов.
Новая мужская форма бортпроводников состоит из свободного темно-синего костюма с рубашкой-поло и удобных кроссовок вместо классических туфель.
„Сейчас, как никогда, нам, компаниям с украинской ДНК, важно поддерживать друг друга. Именно поэтому наша новая мужская форма шьется в городе-герое Чернигове, на фабрике „ТК-Style“. Наши новые предметы униформы, в частности рубашки-поло, производит украинский бренд трикотажной одежды „Rito“, — комментирует Марианна Григораш, директор по маркетингу SkyUp. — Несмотря на то, что в нашей стране, Украине, продолжается война, наши люди продолжают работать в Европе и за ее пределами. Наш приоритет — забота о нашей команде, обеспечение ее рабочими местами и удобными условиями труда, включая удобную повседневную форму“.
Григораш добавляет, что главная мечта и желание компании — гордо летать в мирном украинском небе и продолжать открывать мир украинцам, а Украину миру. „Теперь мы летаем в небе Европы и за ее пределами. Мы нашли способ продолжать работать, обеспечивая работой более чем 1000 человек и платя налоги в казну нашей страны. Наши оранжевые крылья и наша великая команда в оранжевой форме украшают небо Европы, стран Балтии, Польши, Румынии и за ее пределами – в Египте, Турции, ОАЭ, Занзибаре и других частях света“.
В 2021 году украинская авиакомпания первой в авиационной отрасли после полученных отзывов бортпроводников заменила каблуки на удобные кроссовки, а юбки-карандаш на брюки. Униформа состоит из белых кроссовок Nike и свободного оранжевого костюма с брюками и шелкового шарфа украинских брендов. Новая униформа не только привлекла внимание средств массовой информации во всем мире, но и вызвала восхищение смелым подходом авиакомпании и установкой новых стандартов, где потребности и комфорт сотрудников были поставлены превыше традиционных стандартов. Это был важный шаг, чтобы изменить восприятие бортпроводников и отказаться от сексуализации женщин, которые работают в этой профессии. С тех пор другие авиакомпании последовали новой тенденции и также обновили свою униформу.
Недавно одна из крупнейших интернет-газет The Independent назвала униформу SkyUp одной из самых примечательных униформ бортпроводников в мире.
Бренд украинской авиакомпании SkyUp с начала лета официально представлен в Европейском союзе. В Европе открылась новая авиакомпания под брендом SkyUp — SkyUp MT, штаб-квартира которой находится на Мальте. Компания получила европейский сертификат эксплуатанта и лицензию на полеты. Она выполняет контракты ACMI и осуществляет чартерные рейсы туроператора Join UP!TM.
В странах Балтии SkyUp Airlines производит рейсы туроператора Join UP! на курорты Египта Хургаду и Шарм-эль-Шейх 3-5 раз в неделю из Риги, Таллинна и Вильнюса.
SkyUp – стратегический партнер туроператоров, работающих под брендом Join UP!TM. Вместе они образуют группу компаний UPfamily. В авиапарке бренда SkyUp 10 среднемагистральных самолетов Boeing-737.