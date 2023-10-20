От каблуков до кроссовок, от узких рубашек с галстуком до рубашек-поло: авиакомпания SkyUp Airlines представила новую форму экипажа

Новая мужская форма бортпроводников состоит из свободного темно-синего костюма с рубашкой-поло и удобных кроссовок вместо классических туфель.

„Сейчас, как никогда, нам, компаниям с украинской ДНК, важно поддерживать друг друга. Именно поэтому наша новая мужская форма шьется в городе-герое Чернигове, на фабрике „ТК-Style“. Наши новые предметы униформы, в частности рубашки-поло, производит украинский бренд трикотажной одежды „Rito“, — комментирует Марианна Григораш, директор по маркетингу SkyUp. — Несмотря на то, что в нашей стране, Украине, продолжается война, наши люди продолжают работать в Европе и за ее пределами. Наш приоритет — забота о нашей команде, обеспечение ее рабочими местами и удобными условиями труда, включая удобную повседневную форму“.

Григораш добавляет, что главная мечта и желание компании — гордо летать в мирном украинском небе и продолжать открывать мир украинцам, а Украину миру. „Теперь мы летаем в небе Европы и за ее пределами. Мы нашли способ продолжать работать, обеспечивая работой более чем 1000 человек и платя налоги в казну нашей страны. Наши оранжевые крылья и наша великая команда в оранжевой форме украшают небо Европы, стран Балтии, Польши, Румынии и за ее пределами – в Египте, Турции, ОАЭ, Занзибаре и других частях света“.